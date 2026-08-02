PSG : Ferran Torres à Paris, le Barça craque

Bouillant sur la piste Ferran Torres, le PSG insiste pour faire de l’attaquant espagnol de Barcelone le successeur de Gonçalo Ramos, vendu à l’AC Milan. Le dossier est en très bonne voie.

Lancé depuis plusieurs semaines à la recherche du successeur de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain fait de Ferran Torres sa cible prioritaire. L’intérêt du double champion d’Europe en titre remonte à plusieurs semaines, bien avant que le Barcelonais soit le héros de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Ce but légendaire a quelque peu fait monter les enchères, ce qui a obligé le PSG à temporiser pour ne pas surpayer l’ancien attaquant de Manchester City. Le dossier reste néanmoins en excellente voie puisque Ferran Torres a fait savoir à ses agents qu’il souhaitait changer d’ère et signer au PSG.

« Le FC Barcelone ne compte pas surenchérir pour conserver Ferran Torres. Les Blaugrana lui proposeront une prolongation en septembre, mais sans revoir leur grille salariale. En cas de départ, avec le PSG en favori, le Barça privilégiera un transfert autour de 55 M€ afin de financer l’arrivée d’un nouvel attaquant » a publié sur X notre confrère. Barcelone aurait aimé conserver son buteur, en fin de contrat dans un an, soit en juin 2027. Mais selon les informations de Sébastien Vidal, le champion d’Espagne en titre ne fera pas de folie pour prolonger Ferran Torres. De bon augure pour le Paris SG dans l’optique d’un potentiel transfert dans les jours à venir.a publié sur X notre confrère.

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La question est maintenant de savoir si les 55 millions d’euros réclamés par Barcelone seront jugés acceptables par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. On le sait, le PSG met désormais un point d’honneur à ne plus surpayer ses recrues, comme le club parisien l’a prouvé dans le dossier Yan Diomandé en abandonnant totalement les négociations. A un an de la fin de son contrat, Ferran Torres vaut-il vraiment 55 millions d’euros ? Le PSG devra rapidement trancher avec la nécessité, tout de même, de renforcer son secteur offensif après les départs de Ramos et de Lee, en attendant ceux potentiels de Mbaye et de Barcola.