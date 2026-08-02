PSG : Ferran Torres à Paris, le Barça craque

Même à 150 il ne part pas,on le garde
Avec le potentiel des joueurs durant ses 14 années tranquilles, 2 trophées et 2 finales c’est carrément ridicule mais tu peux penser que c’est merveilleux et très fort de sa part , c’est ton avis… comme celui de Desurkon… 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
L.E va le faire progresser.Je ne suis pas super chaud mais L.E peut peut etre en tirer un max
Comme la très grande majorité des articles de foot01... faire du clic...
Si ça ne l'interesse pas il ne vient pas c'est tout.C'est mieux d'etre à Strasbourg sans doute
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Ferran Torres está abierto a fichar por el Paris Saint-Germain, ya que las negociaciones para la renovación de su contrato con el Barcelona se han estancado por completo. Las condiciones contractuales entre Ferran y el club francés no suponen ningún problema; ambos clubes