L'OL a fixé une liste de joueurs à vendre

L'Olympique Lyonnais va jouer deux matchs importants ce mardi et la semaine suivante contre le Sparta Prague. Mais du côté des dirigeants rhodaniens, on va clairement devoir accélérer concernant la vente des joueurs afin d'être dans les clous avec la DNCG.

L'Equipe, Syanie Dalmat confirme que l'heure a sonné pour une grande braderie du côté du Groupama Stadium. A l'exception d' Afonso Moreira, très bien vendu au Bayer Leverkusen , et le départ confirmé de Martin Satriano à Getafe, l'OL n'a pas réellement fait d'autres opérations lors de ce mercato . Et comme dans le même temps Paulo Fonseca a vu arriver plusieurs joueurs, dont le dernier en date est Felix Bacher. Matthieu Louis-Jean n'aura pas d'autre choix que d'accélérer le mouvement dans le sens des départs. Car même si l'Olympique Lyonnais peut s'assurer le pactole en cas de qualification pour la Ligue des champions, il est hors de question de prendre le risque d'avoir un effectif surdimensionné et coûteux. Dans, Syanie Dalmat confirme que l'heure a sonné pour une grande braderie du côté du Groupama Stadium.

L'OL prend la DNCG très au sérieux

Lyon va devoir dégraisser pour rester dans les clous de ses engagements vis-à-vis de la DNCG. Tanner Tessmann, Orel Mangala, voire Nuamah, Tagliafico ou Sulc pourraient quitter le club d'ici à la fin du mercato », précise notre consœur. Ces derniers jours, c'est La journaliste du quotidien sportif confirme que la DNCG a toujours l'oeil sur l'Olympique Lyonnais, et que le gendarme financier du football n'acceptera pas que les promesses faites fin juin ne soient pas tenues. Alors, plusieurs joueurs sont mis sur le marché et devront probablement quitter l'OL avant la fin du mois d'août. «», précise notre consœur. Ces derniers jours, c'est le départ de l'international tchèque qui a été évoqué, Pavel Sulc étant officiellement blessé, mais officieusement très proche d'un départ de Lyon après une saison durant laquelle il aura été extrêmement performant.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, la cellule recrutement, qui gère aussi les départs, va donc avoir un mois d'août très chargé. Car s'il sera probablement facile de vendre certains joueurs, à l'image d'un Nicolas Tagliaico qui sort d'un bon Mondial avec l'Argentine, cela risque plus compliqué pour d'autres.