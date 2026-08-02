PSG : Luis Enrique donne l’ordre de recruter Gavi
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PSG : Luis Enrique donne l’ordre de recruter Gavi

PSG02 août , 13:40
parEric Bethsy
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En discussions avancées avec Ferran Torres, le Paris Saint-Germain va tenter de chiper un deuxième joueur du FC Barcelone. L’entraîneur parisien Luis Enrique réclame aussi la signature du milieu espagnol Gavi.
Le Paris Saint-Germain continue de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Quelques mois après le transfert du jeune Dro Fernandez, le double champion d’Europe fait le maximum pour attirer Ferran Torres. L’attaquant sous contrat jusqu’à l’été prochain vit mal sa situation au Barça et se rapproche d’un accord avec les Parisiens. Dos au mur, le club catalan risque de subir l’assaut francilien. Et comme si ça ne suffisait pas, les Blaugrana pourraient voir le Paris Saint-Germain revenir pour Gavi (21 ans).

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Le pensionnaire du Parc des Princes prépare une approche pour le milieu de terrain à la demande de Luis Enrique. D’après le média local El Nacional, l’entraîneur parisien apprécie particulièrement le caractère, l’intensité et la capacité du Barcelonais à imposer un rythme élevé. Le technicien a donc chargé ses dirigeants de passer à l’action suite au refus de Rodri. D’accord avec son coach, la direction a ainsi prévu d’envoyer des intermédiaires pour sonder Gavi. La première étape consiste à savoir si le produit de la Masia envisage un départ. Etant donné son attachement au Barça, le Paris Saint-Germain aimerait seulement le convaincre d’écouter ses arguments dans un premier temps.
Il parait difficile d’imaginer des envies d’ailleurs dans l’esprit de l’international espagnol. Mais la source indique qu’un faible temps de jeu en début de saison pourrait l’inciter à réfléchir. C’est en tout cas ce qu’espère le camp parisien, conscient que la tâche s’annonce difficile avec un Barça catégoriquement opposé au départ de son cadre. Le coach Hansi Flick tient à son milieu revenu en fin de saison dernière après une longue absence. Et cette fois, les Catalans sont en position de force puisque Gavi, sous contrat jusqu’en 2030, est protégé par une clause libératoire à un milliard d’euros.
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Faire rentrer un international en doublure de Mendes, il me semble que ça n'a rien a voir avec un plan de relance qui mise sur un mec a la cave a Fenerbahçe.

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J'aime bien le profil, c'est plutôt bien ciblé avec les besoins de l'effectif et ceux de Fonseca. Ca fait 2 saisons qu'il est performant en L1 et qu'il fait partie des tous meilleurs(dans ce champ et en Europe), dans son registre. International vénézulien. Bidstrup, en travailleur infatiguable. Morton à la baguette et Casseres en récupérateur relanceur(passes). Seul bémol dans notre milieu, pas de profil qui sait remonter le ballon, balle au pied et casser les lignes physiquement. Nartey, me pose question aussi. à 10 M j'en doute, ce sera plus cher et il faut vendre Tessmann+Mangala pour envisager de le faire venir.

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

Plutôt Mata Kluivert Tessmann Ouedraogo. Kango n'a pas été bon depuis le début de la prépa tout comme AMN, Mata pas mieux mais en ard il peut éventuellement faire le job. Kamara un peu léger, je préfère tenter Tessmann qui lui a fait une prépa ok et parait plus concentré. Himbert Openda Fofana devant

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

La charnière qui se présentera sera Mata - Kluivert ! C'est flippant mais je vois pas d'autres alternatives. Si on a ouedraogo et Kango sur les côtés, il faudra espérer le miracle

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