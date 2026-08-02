PSG : Luis Enrique donne l’ordre de recruter Gavi

En discussions avancées avec Ferran Torres, le Paris Saint-Germain va tenter de chiper un deuxième joueur du FC Barcelone. L’entraîneur parisien Luis Enrique réclame aussi la signature du milieu espagnol Gavi.

Le Paris Saint-Germain continue de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Quelques mois après le transfert du jeune Dro Fernandez, le double champion d’Europe fait le maximum pour attirer Ferran Torres. L’attaquant sous contrat jusqu’à l’été prochain vit mal sa situation au Barça et se rapproche d’un accord avec les Parisiens. Dos au mur, le club catalan risque de subir l’assaut francilien. Et comme si ça ne suffisait pas, les Blaugrana pourraient voir le Paris Saint-Germain revenir pour Gavi (21 ans).

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Le pensionnaire du Parc des Princes prépare une approche pour le milieu de terrain à la demande de Luis Enrique. D’après le média local El Nacional, l’entraîneur parisien apprécie particulièrement le caractère, l’intensité et la capacité du Barcelonais à imposer un rythme élevé. Le technicien a donc chargé ses dirigeants de passer à l’action suite au refus de Rodri. D’accord avec son coach, la direction a ainsi prévu d’envoyer des intermédiaires pour sonder Gavi. La première étape consiste à savoir si le produit de la Masia envisage un départ. Etant donné son attachement au Barça, le Paris Saint-Germain aimerait seulement le convaincre d’écouter ses arguments dans un premier temps.

Il parait difficile d’imaginer des envies d’ailleurs dans l’esprit de l’international espagnol. Mais la source indique qu’un faible temps de jeu en début de saison pourrait l’inciter à réfléchir. C’est en tout cas ce qu’espère le camp parisien, conscient que la tâche s’annonce difficile avec un Barça catégoriquement opposé au départ de son cadre. Le coach Hansi Flick tient à son milieu revenu en fin de saison dernière après une longue absence. Et cette fois, les Catalans sont en position de force puisque Gavi, sous contrat jusqu’en 2030, est protégé par une clause libératoire à un milliard d’euros.