Le PSG ne voulait plus de Beraldo, tout a changé

Le PSG a pris le meilleur sur Toulouse vendredi soir en Ligue 1. Lucas Beraldo, titularisé au milieu de terrain, a particulièrement séduit à cette position.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour décrocher un nouveau titre en Ligue 1. Le club de la capitale compte désormais 4 points d'avance sur le RC Lens, avec un match de plus à jouer. Les champions d'Europe peuvent donc gérer leur calendrier dans les prochains jours. Luis Enrique en a profité pour faire quelques tests en championnat, notamment face à Toulouse. Lucas Beraldo a ainsi été titularisé au poste de milieu de terrain, après avoir dépanné à cette position avant la trêve internationale du côté de Nice. Une nouvelle fois, le Brésilien a brillé, ce qui pourrait influencer ses perspectives d’avenir au Paris Saint-Germain.

Beraldo promis à un nouvel avenir au PSG ?

Selon les informations de L’Équipe, le repositionnement de l’ancien joueur de São Paulo est considéré comme une belle réussite par le staff du PSG. En interne, le Brésilien reste un élément très apprécié, notamment pour son comportement irréprochable et sa volonté d’apprendre afin de progresser au plus haut niveau. Il ne serait donc pas surprenant que Luis Enrique voie désormais Lucas Beraldo davantage comme un milieu de terrain que comme un défenseur central. Beraldo peine en effet à faire face à la concurrence de Willian Pacho ou de Lucas Hernandez dans ce secteur de jeu.

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Reste à savoir si ce nouveau positionnement lui offrira un avenir au PSG au-delà de cet été. Ces dernières semaines, il se disait que Lucas Beraldo avait été placé sur la liste des transferts. Tout va très vite, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain. Le joueur auriverde saisit toutefois chaque opportunité de briller lorsqu’Luis Enrique fait appel à lui. Et ça pourra tout changer pour le natif de Piracicaba, à peine âgé de 22 ans.