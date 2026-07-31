PSG : Beraldo dans une situation sidérante
Lucas Beraldo a demandé à partir du PSG

PSG : Beraldo dans une situation sidérante

PSG31 juil. , 18:00
parEric Bethsy
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Malgré son statut de remplaçant au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo a toujours la cote. Le défenseur central intéresse Galatasaray alors que les Parisiens souhaitent prolonger son contrat et l’installer à un nouveau poste.
Sauf revirement de situation, le Paris Saint-Germain ne devrait pas recruter au milieu de terrain. Le club de la capitale ne s’est jamais vraiment positionné pour le Lillois Ayyoub Bouaddi, en partance pour Manchester City. Quant au feuilleton Rodri, les rumeurs se contredisent mais le Citizen a de grandes chances de signer en faveur du Real Madrid. Ce n’est pas un problème pour Luis Enrique qui considère que son effectif contient suffisamment de solutions dans l’entrejeu.

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Derrière les titulaires Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, les titis Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu donnent satisfaction et le technicien attend la progression du jeune Espagnol Dro Fernandez. Enfin, l’ancien sélectionneur de la Roja s’est trouvé une autre alternative nommée Lucas Beraldo. La saison dernière, le défenseur central barré par la concurrence a été testé à plusieurs reprises au poste de milieu défensif. Intéressant dans ce nouveau rôle, le Brésilien avait convaincu Luis Enrique. « C'est très difficile d'avoir un joueur qui joue à une ou deux touches de balle et qui améliore chaque action, se réjouissait le coach parisien en avril dernier. Il a un très bel avenir dans cette position. »
Il faut donc ajouter le nom de Lucas Beraldo parmi les milieux du Paris Saint-Germain qui tente de prolonger le contrat du Brésilien, actuellement engagé jusqu’en 2028, et qui dispose d’une piste à l’étranger. L’observateur turc Burak Eren parle d’une offre de Galatasaray afin d’obtenir un prêt payant du Parisien. A priori, la tentative a peu de chances d’aboutir. Mais force est de constater que l’ancien flop a fait remonter sa cote. Une situation impensable il y a encore quelques mois.
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