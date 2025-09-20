ICONSPORT_270916_0437

OM-PSG : Luis Enrique renvoie Rulli à la plage

PSG20 sept. , 17:30
parClaude Dautel
Impeccable mardi avec l'Olympique de Marseille à Madrid, Geronimo Rulli va devoir encore montrer sa classe dimanche lors du choc face à l'OM. Mais pour Luis Enrique, ce que pense le gardien marseillais du PSG n'a aucune importance.
Le Real Madrid a eu besoin de deux penalties pour venir à bout de l'Olympique de Marseille, le gardien de but argentin du club phocéen ayant repoussé toutes les occasions madrilènes, notamment lors d'une première période bouillante. Geronimo Rulli est chaud bouillant avant de défier les champions d'Europe au Vélodrome en match de clôture de la 5e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse avant cet OM-PSG tant attendu, Rulli a affirmé que Marseille réaliserait l'exploit de l'année en cas de victoire face à une équipe parisienne dont le gardien de but pense qu'elle est « la meilleure de l’histoire ». Et cela alors que le PSG sera privé de Désiré Doué, Joao Neves et du favori pour le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé.

Le meilleur PSG ? Un débat pour la plage

Informé des propos de Geronimo Rulli concernant le niveau de l'équipe parisienne au moment d'affronter l'Olympique de Marseille, Luis Enrique a balayé tout cela d'un revers de la main. « Ce que j’en pense ? C'est difficile à dire, je ne m'intéresse pas à ça. Ce type de débat, c'est à la plage, l'été, quand tu as le temps de penser. Nous, on est concentrés sur le fait de s'améliorer. Et quand je vois la manière dont l'équipe s'entraîne, sa mentalité, c'est satisfaisant en tant qu'entraîneur. Il faut continuer », a précisé l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui ne veut pas se laisser endormir par les propos flatteurs du gardien de but de l'OM. 

Loading