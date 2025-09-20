ICONSPORT_160468_0035
Nasser Al Khelaifi

Le PSG va payer 500 millions pour un projet historique

PSG20 sept. , 12:00
parClaude Dautel
Le Paris Saint-Germain est devenu une marque mondiale depuis que le Qatar a acheté le club de la capitale. Mais la prochaine étape pourrait être encore plus phénoménale pour le PSG.
Avant même la victoire de l'équipe de Luis Enrique en Ligue des champions, le Paris SG avait réussi à devenir l'un des clubs de sport les plus connus de toute la planète. Et même le départ du trio Messi, Neymar et Mbappé n'a pas terni l'image du PSG. Mais, avant même de savoir s'il lui faudra investir un milliard d'euros dans un nouveau stade, Nasser Al-Khelaifi a une idée pour permettre au Paris Saint-Germain de devenir une franchise encore plus énorme. C'est évidemment la création d'une équipe de basket qui évoluera dans la nouvelle compétition créée par la NBA en Europe. Le ticket d'entrée ne fait pas peur aux dirigeants qataris du PSG.
Car pour participer à la NBA, les organisateurs nord-américains ont fixé le prix de l'engagement à 500 millions de dollars, soit 425 millions d'euros au cours actuel. Et cela n'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain, lequel est prêt à signer le chèque pour rejoindre la NBA. « La NBA s’apprête à ouvrir en octobre le processus d’attribution des franchises de sa future ligue européenne. Paris, Londres, Rome et Istanbul figurent parmi les villes ciblées par le projet. Des acteurs majeurs comme QSI, des fonds US et des capitaux du Golfe devraient se porter candidats. Le projet vise un lancement en 2027-2028, avec 16 franchises et un ticket d’accès dépassant 500 millions de dollars », précise Abdellah Boulma sur ce sujet.

Kevin Durant conseille le PSG

On sait que dans un premier temps, une fusion entre le projet du PSG et le Paris Basketball, champion de France en titre, avait été évoquée. Mais, à priori, Qatar Sports Investments veut désormais y aller en solitaire. Il est vrai que le Paris Saint-Germain compte depuis quelques mois un certain Kevin Durant, star de la NBA, dans son capital. De quoi permettre aux dirigeants du PSG de bénéficier de conseils avisés de la part de la star mondiale du basket.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0066
Rennes

Rennes : Quentin Merlin s'en fout

ICONSPORT_271163_0162
Ligue 1

Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié

ICONSPORT_267306_0027
OM

« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque

fcgb gerard lopez a sali bruno irles par ici la sortie irles 1 392504
Bordeaux

Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat

Fil Info

15:00
Rennes : Quentin Merlin s'en fout
14:30
Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié
14:00
« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque
13:40
Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat
13:20
OL : Paulo Fonseca a pris une décision magique
13:00
Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme
12:40
L'entraîneur du Paris FC viré ? Il n'a même pas peur
12:20
L'OL s'écroulera sans un gros mercato
11:30
Ballon d’Or : Il vote Yamal, un journaliste français s’explique

Derniers commentaires

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

C est un veritable supporter Parisien avec son compte fake 🤣 Collé sur nos articles et jamais sur les siens

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Ohh l handicape qui s est plaint ? En + d etre favorisé, tu veux qu ils se plaignent L an dernier, on s est presque + fait voler que l annee de Bielsa donc va vite chez l ophtalmo

L'OL s'écroulera sans un gros mercato

Oui il y a évidemment une grosse crainte avec les matchs tous les 3 jours qui vont arriver, seul les plus jeunes ou les plus naïfs peuvent penser qu'on puisse faire une saison complète avec seulement 13 "vrais" bon joueurs de ligue 1. Mais l'avantage c'est que nos dirigeants le savent aussi et qu'il y aura forcément du renfort en janvier. Il faut donc se serrer les coudes jusqu'au mercato de janvier et espérer qu'on ne soit pas totalement largué à ce moment-là de la saison. Pour l'instant c'est plutôt bien parti mais il reste encore de très nombreux matchs.

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Sans ton Qatar t'etais RIEN 🤣

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Dans le genre n'importe quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading