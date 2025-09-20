Le PSG va payer 500 millions pour un projet historique

Le Paris Saint-Germain est devenu une marque mondiale depuis que le Qatar a acheté le club de la capitale. Mais la prochaine étape pourrait être encore plus phénoménale pour le PSG.

Avant même la victoire de l'équipe de Luis Enrique en Ligue des champions, le Paris SG avait réussi à devenir l'un des clubs de sport les plus connus de toute la planète. Et même le départ du trio Messi, Neymar et Mbappé n'a pas terni l'image du PSG. Mais, avant même de savoir s'il lui faudra investir un milliard d'euros dans un nouveau stade, Nasser Al-Khelaifi a une idée pour permettre au Paris Saint-Germain de devenir une franchise encore plus énorme. C'est évidemment la création d'une équipe de basket qui évoluera dans la nouvelle compétition créée par la NBA en Europe. Le ticket d'entrée ne fait pas peur aux dirigeants qataris du PSG.

Car pour participer à la NBA, les organisateurs nord-américains ont fixé le prix de l'engagement à 500 millions de dollars, soit 425 millions d'euros au cours actuel. Et cela n'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain, lequel est prêt à signer le chèque pour rejoindre la NBA. « La NBA s’apprête à ouvrir en octobre le processus d’attribution des franchises de sa future ligue européenne. Paris, Londres, Rome et Istanbul figurent parmi les villes ciblées par le projet. Des acteurs majeurs comme QSI, des fonds US et des capitaux du Golfe devraient se porter candidats. Le projet vise un lancement en 2027-2028, avec 16 franchises et un ticket d’accès dépassant 500 millions de dollars », précise Abdellah Boulma sur ce sujet.

Kevin Durant conseille le PSG