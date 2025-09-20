Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Malgré les absences de plusieurs titulaires comme Dembélé, Doué ou encore Joao Neves, le PSG sera le grand favori du Classique contre l’OM ce dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1 au Vélodrome.

Ultra-dominateur contre l’Atalanta Bergame (4-0), le Paris Saint-Germain a confirmé si cela était nécessaire qu’elle est certainement la meilleure équipe au monde actuellement. C’est avec ce statut que l’équipe de Luis Enrique se déplace à Marseille ce dimanche. L’entraîneur espagnol doit toutefois composer avec plusieurs absents de marque : Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves manqueront à l’appel. Suffisant pour rééquilibrer ce choc ? Ce n’est pas l’avis de Martin Mosnier.

Le PSG ultra-favori contre l'OM malgré les absents

Sur Eurosport, le journaliste a estimé que selon lui, le PSG n’aurait aucun mal à s’imposer au Vélodrome, titulaires absents ou pas. Pour notre confrère, Paris a une telle marge que ce déplacement en terres marseillaises n’a rien d’un piège, malgré la belle prestation des joueurs de Roberto De Zerbi à Madrid cette semaine en Ligue des Champions.

« Marquer quatre buts sans son meilleur buteur et sans Désiré Doué, c’est costaud. C’est face à l’Atalanta mais ça reste costaud. Ce que ça démontre, c’est la marge du PSG face à 90% des équipes de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Je pense qu’aujourd’hui il y a des solutions avec Kvara et Barcola. Ils ont tenté Mayulu, ça n’a pas été une réussite selon moi mais ce n’est pas grave. Tu mets n’importe qui en pointe au PSG contre l’Atalanta, ils mettent quand même une raclée car il y a une marge folle » a d'abord expliqué le journaliste avant de conclure.