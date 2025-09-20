ICONSPORT_271025_0465
Marquinhos et Nuno Mendes

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

PSG20 sept. , 9:30
parCorentin Facy
Malgré les absences de plusieurs titulaires comme Dembélé, Doué ou encore Joao Neves, le PSG sera le grand favori du Classique contre l’OM ce dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1 au Vélodrome.
Ultra-dominateur contre l’Atalanta Bergame (4-0), le Paris Saint-Germain a confirmé si cela était nécessaire qu’elle est certainement la meilleure équipe au monde actuellement. C’est avec ce statut que l’équipe de Luis Enrique se déplace à Marseille ce dimanche. L’entraîneur espagnol doit toutefois composer avec plusieurs absents de marque : Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves manqueront à l’appel. Suffisant pour rééquilibrer ce choc ? Ce n’est pas l’avis de Martin Mosnier.

Le PSG ultra-favori contre l'OM malgré les absents

Sur Eurosport, le journaliste a estimé que selon lui, le PSG n’aurait aucun mal à s’imposer au Vélodrome, titulaires absents ou pas. Pour notre confrère, Paris a une telle marge que ce déplacement en terres marseillaises n’a rien d’un piège, malgré la belle prestation des joueurs de Roberto De Zerbi à Madrid cette semaine en Ligue des Champions.
« Marquer quatre buts sans son meilleur buteur et sans Désiré Doué, c’est costaud. C’est face à l’Atalanta mais ça reste costaud. Ce que ça démontre, c’est la marge du PSG face à 90% des équipes de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Je pense qu’aujourd’hui il y a des solutions avec Kvara et Barcola. Ils ont tenté Mayulu, ça n’a pas été une réussite selon moi mais ce n’est pas grave. Tu mets n’importe qui en pointe au PSG contre l’Atalanta, ils mettent quand même une raclée car il y a une marge folle » a d'abord expliqué le journaliste avant de conclure.
« Ca suffit pour démonter Bergame, ce sera peut-être une autre paire de manche contre Barcelone. L’OM fait typiquement partie des équipes contre qui le PSG n’a pas besoin de Doué et Dembélé. Ils ont ce qu’il faut en magasin pour battre Marseille sans trop de problème à mon avis. Peut-être que le match me donnera tort, on verra » estime Martin Mosnier, qui ne misera donc pas un centime sur la surprise de l’OM face au PSG ce dimanche soir au Vélodrome. Proche de l’exploit à Madrid cette semaine, Marseille tentera de faire déjouer les pronostics en profitant des nombreuses absences dans les rangs parisiens.
Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

