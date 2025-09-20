ICONSPORT_243018_0015
Nuno Mendes et Mason Greenwood

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Ligue 120 sept. , 8:40
parCorentin Facy
Lésé par l’arbitrage au Santiago Bernabeu contre le Real Madrid, l’OM espère un traitement plus juste ce dimanche contre le PSG en Ligue 1.
Loin d’être favoris, les joueurs de l’Olympique de Marseille sont repartis de Madrid avec d’énormes regrets mardi soir. Les hommes de Roberto De Zerbi ont frôlé l’exploit dans la capitale espagnole, mais se sont finalement inclinés 2-1, la faute à deux penaltys marqués par Kylian Mbappé. Le second penalty accordé pour une main de Facundo Medina a fait couler énormément d’encre, y compris en Espagne où tout le monde s’accorde à dire que le Real Madrid a bénéficié d’une décision très généreuse de la part de l’arbitre. Et forcément, du côté de Marseille, on redoute déjà que le match de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome, bascule sur une décision arbitrale.

Lésé à Madrid, l'OM craint l'arbitrage 

Alors que se profile un second choc avec cette fois la réception du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’OM espère que l’arbitrage de Jérôme Brisard sera irréprochable. A ce sujet, la crainte est énorme comme le prouve le tweet de Yacine Youssfi, intervenant régulier sur Football Club de Marseille. « Le PSG est déjà très fort, ils n’ont pas besoin que l’arbitrage tourne en leur faveur. Ce qu’a vécu l’OM à Madrid n’est rien à côté de ce qu’a subi l’OM lors des derniers Classiques. Espérons qu’il n’y ait aucune polémique pour le bien du football français » a publié sur X l’observateur du club olympien, rejoint par le compte spécialisé Le Petit OM dans son analyse.

« On demande pas grand chose pourtant, juste un match à la loyale » explique-t-il de son côté. Roberto De Zerbi est du même avis, le coach italien de l’Olympique de Marseille ayant clairement fait savoir son mécontentement sur l’arbitrage après la défaite contre le Real Madrid mardi soir en Ligue des Champions. Le match est dans seulement 48 heures, mais déjà, Jérôme Brisard est mis sous pression par le camp marseillais.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

