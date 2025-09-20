OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.