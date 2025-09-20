OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Tweet not found
Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer
le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!
le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!
Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.
Chacun son choix , chacun sa route ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
