ICONSPORT_279541_0062 (1)
Pierre Emile Hojbjerg - Olympique de Marseille

OM : La Juventus augmente son offre pour Hojbjerg

OM27 déc. , 14:00
parHadrien Rivayrand
1
L’OM pourrait connaître quelques mouvements surprises cet hiver sur le marché des transferts. Pierre-Emile Højbjerg pourrait notamment quitter le navire phocéen.
L’Olympique de Marseille devra prendre des décisions fortes dans les prochains jours lors du mercato hivernal. La cellule de recrutement phocéenne aura pour objectif d’anticiper certains départs. Si certains semblent évidents, comme ceux de Neal Maupay ou Ulisses Garcia, d’autres pourraient être plus inattendus. En Italie, la Juventus est très intéressée par la venue de Pierre-Emile Højbjerg. Si l’OM ne souhaite pas se séparer de l’ancien joueur de Tottenham, les Piémontais pourraient tout de même tenter leur chance.

La Juve veut bousculer l'OM au mercato 

Selon des informations relayées par Tuttomercatoweb, la Juventus a en effet l'envie d'aller au bout de sa démarche pour recruter Hojbjerg. Mais l'Olympique de Marseille veut plus de 50 millions d'euros cet hiver pour laisser partir l'international danois. Un prix très élevé qui n'a qu'un seul but : faire déguerpir les équipes intéressées par le joueur de 30 ans.

Lire aussi

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au BrésilOM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil
Si la Juventus échouait dans le dossier Højbjerg, elle a néanmoins d’autres options en tête, comme Xaver Schlager (Leipzig), Ismaël Koné (Sassuolo, prêté par l’OM) ou encore Davide Frattesi (Inter). Sauf rebondissement, la Vieille Dame devrait abandonner Højbjerg au vu de la somme demandée. Seule une demande de départ du Danois pourrait changer la donne, mais rien n’a été communiqué à ce sujet pour le moment.
Le natif de Copenhague reste concentré sur sa saison avec l’OM, d’autant que les objectifs sont nombreux. Les Phocéens sont encore en lice dans toutes les compétitions, et le style de jeu du Scandinave est essentiel dans le système de Roberto De Zerbi. Højbjerg en a pleinement conscience et compte monter en puissance en 2026, d'autant qu'il aura aussi en tête de qualifier son pays pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le Danemark affrontera la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages en mars prochain.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_267543_0074
ASSE

ASSE : Aïmen Moueffek reçoit un trophée bien mérité

ICONSPORT_280838_0002
CAN 2025

CAN 2025 : Le Bévin revient dans la course

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280827_0074
Premier League

Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

Fil Info

27 déc. , 16:00
ASSE : Aïmen Moueffek reçoit un trophée bien mérité
27 déc. , 15:29
CAN 2025 : Le Bévin revient dans la course
27 déc. , 15:27
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
27 déc. , 15:24
Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City
27 déc. , 15:00
OL : L'Endrickmania commence, les records explosent
27 déc. , 14:30
Turpin meilleur arbitre du monde, la Ligue 1 rigole
27 déc. , 13:30
Vitinha refuse de signer au Real Madrid
27 déc. , 13:00
L'OL et le Paris FC en guerre pour Disasi

Derniers commentaires

Vitinha refuse de signer au Real Madrid

Oui mais il est quand même fou

Vitinha refuse de signer au Real Madrid

Il refuse d'aller faire le toutou de Moboutou qui s'arrête de courir quand on lui fait pas la passe ...

Vitinha refuse de signer au Real Madrid

Juste realiste c'est le bordel à Madrid....

Vitinha refuse de signer au Real Madrid

Il refuse le plus grand club du monde ! Il est fou se type

Turpin meilleur arbitre du monde, la Ligue 1 rigole

Marrant 🤩

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading