OM : La Juventus augmente son offre pour Hojbjerg

L’OM pourrait connaître quelques mouvements surprises cet hiver sur le marché des transferts. Pierre-Emile Højbjerg pourrait notamment quitter le navire phocéen.

L’Olympique de Marseille devra prendre des décisions fortes dans les prochains jours lors du mercato hivernal. La cellule de recrutement phocéenne aura pour objectif d’anticiper certains départs. Si certains semblent évidents, comme ceux de Neal Maupay ou Ulisses Garcia, d’autres pourraient être plus inattendus. En Italie, la Juventus est très intéressée par la venue de Pierre-Emile Højbjerg. Si l’ OM ne souhaite pas se séparer de l’ancien joueur de Tottenham, les Piémontais pourraient tout de même tenter leur chance.

La Juve veut bousculer l'OM au mercato

Selon des informations relayées par Tuttomercatoweb, la Juventus a en effet l'envie d'aller au bout de sa démarche pour recruter Hojbjerg. Mais l'Olympique de Marseille veut plus de 50 millions d'euros cet hiver pour laisser partir l'international danois. Un prix très élevé qui n'a qu'un seul but : faire déguerpir les équipes intéressées par le joueur de 30 ans.

Si la Juventus échouait dans le dossier Højbjerg, elle a néanmoins d’autres options en tête, comme Xaver Schlager (Leipzig), Ismaël Koné (Sassuolo, prêté par l’OM) ou encore Davide Frattesi (Inter). Sauf rebondissement, la Vieille Dame devrait abandonner Højbjerg au vu de la somme demandée. Seule une demande de départ du Danois pourrait changer la donne, mais rien n’a été communiqué à ce sujet pour le moment.

Le natif de Copenhague reste concentré sur sa saison avec l’OM, d’autant que les objectifs sont nombreux. Les Phocéens sont encore en lice dans toutes les compétitions, et le style de jeu du Scandinave est essentiel dans le système de Roberto De Zerbi. Højbjerg en a pleinement conscience et compte monter en puissance en 2026, d'autant qu'il aura aussi en tête de qualifier son pays pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le Danemark affrontera la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages en mars prochain.