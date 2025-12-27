Un champion du monde 1998 trahit la France

Ancien international et vainqueur du Mondial 1998 avec l’équipe de France, Frank Leboeuf ne soutiendra pas les Bleus l’été prochain. Le Français serait ravi de voir Cristiano Ronaldo et le Portugal remporter l’édition 2026.

Régulièrement citée avec l’Espagne et l’Argentine, l’équipe de France fait partie des grands favoris du Mondial 2026 . Les Bleus continuent d’impressionner par leur régularité et par la profondeur de leur vivier. Une fois de plus, la bande à Kylian Mbappé sera très attendue et soutenue par tout le peuple français. Enfin presque. Dans un entretien accordé à Goal, Frank Leboeuf a reconnu qu’il ne soutiendrait pas les hommes de Didier Deschamps l’été prochain.

L’ancien défenseur central de l’équipe de France, champion du monde en 1998, sera plutôt supporter du Portugal. Et plus précisément de Cristiano Ronaldo dont le palmarès, contrairement à celui de son rival Lionel Messi, attend toujours un sacre dans la plus prestigieuse des compétitions internationales. « Ces joueurs ont déjà remporté de grands titres, mais il est vrai qu'une Coupe du monde change la donne, a commenté le Français. Il m'est arrivé de critiquer Ronaldo et je me suis fait lyncher par ses fans. »

Ce serait fantastique pour Ronaldo - Frank Leboeuf

« Certains me demandent : "Qu'as-tu accompli dans ta vie ?" Je réponds : "J'ai gagné la Coupe du monde, pas lui." C'est la réponse facile ! Bien sûr, il a fait mieux que moi, c'est un joueur fantastique, mais gagner une Coupe du monde, ça change tout – même pour Frank Leboeuf, et encore plus pour Ronaldo après la victoire de Messi. En 2022, la Coupe du monde semblait dédiée à Messi. J'espère vraiment que celle de 2026 sera dédiée à Cristiano Ronaldo. Ce serait fantastique pour lui de remporter une Coupe du monde, et pour le Portugal. Le Portugal a une équipe formidable, alors c'est possible », a envisagé Frank Leboeuf sans hésiter à tourner le dos à ses compatriotes.