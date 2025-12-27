Turpin meilleur arbitre du monde, la Ligue 1 rigole

Oui mais il est quand même fou
Il refuse d'aller faire le toutou de Moboutou qui s'arrête de courir quand on lui fait pas la passe ...
Juste realiste c'est le bordel à Madrid....
Il refuse le plus grand club du monde ! Il est fou se type
Marrant 🤩
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
La vidéo de la VAR sur la grosse faute de L.Camara sur L.Chevalier lors d'AS Monaco-PSG, samedi. ✍️ Votre avis !? @FFF #Ligue1 #ASMPSG
🚨🚨 « 𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗔𝗦 : 𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗘 𝗧𝗢𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡. 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢̂𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́. » L’analyse des arbitres VAR sur le tacle de Lamine Camara 🇸🇳 sur Lucas Chevalier : 🚐 Camion Var : « POPOP… Pardon. Tranquille : on va voir. […] pic.x.com/IMFgH0mdD1