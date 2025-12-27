Turpin meilleur arbitre du monde, la Ligue 1 rigole

Clément Turpin a remporté ces dernières heures un titre prestigieux. L’arbitre français a en effet été désigné meilleur arbitre du monde par la Fédération internationale de l’histoire du football et des statistiques (IFFHS).

« Clément Turpin a livré des performances de classe mondiale dans les compétitions continentales, faisant preuve de maîtrise, de calme et d'un excellent placement. Cela a fait la différence », souligne notamment l'IFFHS. Une distinction qui honore la France et son arbitrage, mais qui ne fait pas l'unanimité, notamment parmi certains fans de football. L'arbitrage français est à l'honneur. Clément Turpin et François Letexier ont été désignés respectivement meilleur et deuxième meilleur arbitre du monde par l'IFFHS.

Clément Turpin, récompensé, agace les internautes

Il faut dire qu'en France, Clément Turpin n'a pas échappé à des polémiques. Il y a notamment eu celle lors de la rencontre entre Monaco et le PSG. Lamine Camara n'avait pas été exclu malgré une faute énorme sur Lucas Chevalier. Comme aussi souligné par RMC, avant Monaco-PSG, « l'arbitre français avait déjà été critiqué par Eric Roy lors de la première journée de Ligue 1 ». Via X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Jury : Gilbert Montagné, Ray Charles, Stevie Wonder » ; « Jpp c'est le plus gros scandale de l'histoire si c'est lui le meilleur avec toutes ses conneries et penalty imaginaire alors là je peux faire arbitre en Ligue 1 sans jamais avoir sifflé dans un sifflet » ; « Ils ne doivent pas trop le regarder en L1 alors … » ; « Même les votants sont corrompus. Turpin à l'Oscar du prix corruption de Monaco PSG (l'attentat sur la cheville de Chevalier) » ou encore « On comprend pourquoi les arbitres de la VAR n’osent pas s’opposer à ses décisions ! ».

En 2026, l'arbitrage français sera encore une fois très attendu, notamment en Ligue 1. Il y a déjà eu pas mal de polémiques depuis le début de la saison et les fans, tout comme les acteurs du jeu, veulent des changements rapides dans le processus de prise de décisions.