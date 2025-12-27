6a4ea24ce9cd8e0814466cbef7673e162ac1e94b41957718b7d8c71123699f49
OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

OL27 déc. , 15:00
parClaude Dautel
Endrick est arrivé, avec sa compagne, vendredi soir à Lyon. La signature de la star brésilienne a déjà permis à l'OL de battre des records de popularité.
Pendant qu'en France certains chouinent sur la signature de l'attaquant brésilien du Real Madrid à Lyon, Endrick a rejoint la capitale des Gaules vendredi via un vol privé. Pour l'Olympique Lyonnais, la venue d'un joueur aussi mondialement connu a des effets déjà très positifs, comme le souligne le quotidien sportif espagnol Marca. Le média proche du Real Madrid, fait remarquer que la vidéo annonçant le prêt d'Endrick à l'OL a déjà été likée par 1,1 million de personnes sur Instagram et vue par plus de 15 millions de personnes. Un record absolu pour le club de Michele Kang. Et ce n'est pas, puisque l'on peut désormais évoquer une véritable Endrickmania du côté de Lyon.

Les fans de l'OL fondent pour Endrick

Marca rappelle qu'à ce jour, la vidéo la plus regardée du côté de Lyon était celle de Tyler Morto, qui a cumulé 2,9 millions de vues sur Instagram, soit cinq fois moins que celle d'Endrick. Il est vrai que le jeune prodige est une star des réseaux sociaux avec 15,3 millions de followers sur Instagram. Soit davantage que des légendes de la NBA comme Kevin Durant et James Harden ou que Lando Norris, le récent champion du monde de Formule 1.
Du côté de Lyon, on espère dorénavant que cela n'est qu'un début et que grâce à ses performances sous le maillot de l'OL, Endrick va affoler les compteurs. Et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Car même si le joueur prêté par le Real Madrid a un temps de jeu proche du néant depuis le début de la saison, on compte sur lui pour tout éclater avec l'Olympique Lyonnais afin que ce prêt de six mois soit gagnant pour le joueur qui rêve de la Seleçao, et pour l'OL qui rêve de jouer la prochaine Ligue des champions.
En attendant, Endrick sera présent lundi pour la reprise de l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers de l'Olympique Lyonnais. Un évènement très attendu par la communauté des supporters de l'OL.
0
