Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

Premier League27 déc. , 15:24
parClaude Dautel
En déplacement au City Ground pour y affronter Nottingham Forest, Manchester City a souffert mais s'est imposé (1-2).
Alors que les deux formations étaient à égalité, c'est Rayan Cherki, passeur décisif sur l'ouverture du score, qui a marqué le but de la victoire pour la formation de Pep Guardiola (1-2, 83e). Avec ces trois points, Manchester City prend les commandes de la Premier League en attendant le résultat d'Arsenal qui reçoit Brighton ce samedi après-midi.

6
