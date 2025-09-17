OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Rulli est une petite P*** on le sait depuis longtemps. Il en est pas a son premier coup d'essai. D'être un bon gardien ne te donne pas le droit a tout.
Il est clair que ce n'est pas un grand Real Madrid. C'est une anomalie pour un club pareil d'avoir une défense de ce niveau. Personne n'aime et sait défendre dans cette équipe, tu le sent direct.
Non ce n'est pas mon jugement, les ralentis montrent que c'est Lacazette qui attrape Balerdi et le fait tomber. Sinon quel est le lien pour voir les stats des arbitres déjugés par la commission?
impact super important , Marseille a gagné le match. C'est tellement plus facile contre Belardi ( je ne plaisante pas). En revanche, le fait que l'expulsion soit severe c'est ton jugement
Ca n'explique pas tout. La saison passée quand Lacazette attrape Balerdi et le fait chuter, ce dernier prend un rouge et pourtant c'est immérité. Ca n'a pas été déjugé. Pourtant ça a un impact important sur le match.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
