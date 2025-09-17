ICONSPORT_270916_0317
Geronimo Rulli et Dani Carvajal

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

OM17 sept. , 15:00
parQuentin Mallet
La victoire du Real Madrid face à l'OM a notamment été marquée par l'expulsion de Dani Carvajal. Le latéral espagnol a reçu un carton rouge après avoir asséné un coup de boule à Geronimo Rulli, alors que la presse ibérique révèle que le portier marseillais l'avait insulté.
L'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de frapper un grand coup pour son retour en Ligue des champions. Dominés offensivement, les hommes de Roberto De Zerbi ont toutefois réussi à prendre le Real Madrid à revers grâce à Timothy Weah. Dans la foulée, Kylian Mbappé a égalisé sur pénalty. Et pendant une bonne partie de la rencontre, l'OM a montré un visage convaincant, allant même jusqu'à montrer qu'il pouvait l'emporter ici au Santiago Bernabéu. Finalement, un deuxième pénalty encore transformé par le bourreau des Phocéens a scellé l'issue du match.

Champions League

16 septembre 2025 à 21:00
Real Madrid
Mbappé Lottin28'Mbappé Lottin81'
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Weah22'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Remplacement
88
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
B. Pavard
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Penalty
81
K. Mbappé
Real MadridReal Madrid
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Une rencontre qui aurait pu tourner en faveur des Marseillais après l'expulsion de Dani Carvajal à la 72e minute. Le capitaine madrilène a été coupable d'un coup de boule au visage de Geronimo Rulli et a dû laisser ses coéquipiers. A en croire la presse espagnole, les tensions entre les deux joueurs ont commencé par des insultes proférées par le portier marseillais.

Rulli auteur d'insultes, la presse espagnole l'affirme

A en croire les révélations vidéo de Movistar+ mises en avant par le quotidien sportif espagnol AS, Geronimo Rulli a insulté Dani Carvajal. De quoi expliquer le geste du Madrilène en retour ? Pour rappel, le portier de l'OM avait donné une version différente des faits après la rencontre.
« Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille », a déclaré la victime du coup de boule. De toute manière, le seul coupable ici est et restera Dani Carvajal, un capitaine qui n'aurait pas dû céder à la pression.
Derniers commentaires

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Rulli est une petite P*** on le sait depuis longtemps. Il en est pas a son premier coup d'essai. D'être un bon gardien ne te donne pas le droit a tout.

Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

Il est clair que ce n'est pas un grand Real Madrid. C'est une anomalie pour un club pareil d'avoir une défense de ce niveau. Personne n'aime et sait défendre dans cette équipe, tu le sent direct.

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Non ce n'est pas mon jugement, les ralentis montrent que c'est Lacazette qui attrape Balerdi et le fait tomber. Sinon quel est le lien pour voir les stats des arbitres déjugés par la commission?

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

impact super important , Marseille a gagné le match. C'est tellement plus facile contre Belardi ( je ne plaisante pas). En revanche, le fait que l'expulsion soit severe c'est ton jugement

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Ca n'explique pas tout. La saison passée quand Lacazette attrape Balerdi et le fait chuter, ce dernier prend un rouge et pourtant c'est immérité. Ca n'a pas été déjugé. Pourtant ça a un impact important sur le match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

