OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

La victoire du Real Madrid face à l'OM a notamment été marquée par l'expulsion de Dani Carvajal. Le latéral espagnol a reçu un carton rouge après avoir asséné un coup de boule à Geronimo Rulli, alors que la presse ibérique révèle que le portier marseillais l'avait insulté.

L'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de frapper un grand coup pour son retour en Ligue des champions. Dominés offensivement, les hommes de Roberto De Zerbi ont toutefois réussi à prendre le Real Madrid à revers grâce à Timothy Weah. Dans la foulée, Kylian Mbappé a égalisé sur pénalty. Et pendant une bonne partie de la rencontre, l'OM a montré un visage convaincant, allant même jusqu'à montrer qu'il pouvait l'emporter ici au Santiago Bernabéu. Finalement, un deuxième pénalty encore transformé par le bourreau des Phocéens a scellé l'issue du match.

Champions League 16 septembre 2025 à 21:00 Real Madrid Mbappé Lottin 28 ' Mbappé Lottin 81 ' 2 1 Match terminé Olympique Marseille Weah 22 ' Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ A. Carreras Real Madrid Remplacement 88 ’ ENTRE C. Egan Riley Olympique Marseille SORT B. Pavard Olympique Marseille Penalty 81 ’ K. Mbappé Real Madrid Remplacement 78 ’ ENTRE M. Murillo Bermudez Olympique Marseille SORT E. Palmieri dos Santos Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

Une rencontre qui aurait pu tourner en faveur des Marseillais après l'expulsion de Dani Carvajal à la 72e minute. Le capitaine madrilène a été coupable d'un coup de boule au visage de Geronimo Rulli et a dû laisser ses coéquipiers. A en croire la presse espagnole, les tensions entre les deux joueurs ont commencé par des insultes proférées par le portier marseillais.

Rulli auteur d'insultes, la presse espagnole l'affirme

A en croire les révélations vidéo de Movistar+ mises en avant par le quotidien sportif espagnol AS, Geronimo Rulli a insulté Dani Carvajal. De quoi expliquer le geste du Madrilène en retour ? Pour rappel, le portier de l'OM avait donné une version différente des faits après la rencontre.

« Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille », a déclaré la victime du coup de boule. De toute manière, le seul coupable ici est et restera Dani Carvajal, un capitaine qui n'aurait pas dû céder à la pression.