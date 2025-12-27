ASSE : Aïmen Moueffek reçoit un trophée bien mérité

Pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, Aïmen Moueffek est l'un des chouchous de Geoffroy-Guichard. C'est mérité car il est le joueur du début de saison.

Les Verts ont largement investi depuis 2024 et le rachat du club par Kilmer Sports Investments. Mais c'est encore un joueur du cru qui tient la vedette dans le classement réalisé à la moitié de la saison par le quotidien régional Le Progrès. Le média régional couvre au quotidien l'actualité de l'ASSE, mais il attribue également des notes à chaque joueur stéphanois après les matchs. En cette pause hivernale, l'heure est donc venue pour notre confrère de distribuer les bulletins de notes. Et c'est Aïmen Moueffek, le milieu de terrain de 24 ans, formé chez les Verts, qui est le meilleur élève de l'effectif d'Eirik Horneland avec une note moyenne de 5,77 sur 10 et 9 matches joués sur 17.

Les défenseurs stéphanois sont des mauvais élèves

Aïmen Moueffek devance deux joueurs qui ont la même moyenne, mais dont l'un a joué plus de matches que l'autre lors de cette moitié de saison de Ligue 2 . Il s'agit d'Augustine Boakye et d'Ivan Cardona. Les deux ont 5,41 sur 10, mais Boakye a disputé 14 rencontres contre 12 à son coéquipier attaquant. Qui dit bons élèves dit également cancres. Il faut alors se tourner vers la défense de l'AS Saint-Etienne pour trouver les deux joueurs les plus mal notés.

Il s'agit d'Ebenezer Annan (4,46) et Joao Ferreira (3,9). « Les deux latéraux, secteur en souffrance depuis plusieurs saisons, n’ont pas apporté ce qu’on était en droit d’attendre d’eux », fait remarquer Olivier Guichard, le journaliste qui couvre l'actualité des Verts pour l'AS Saint-Etienne. A l'heure où Sainté n'est plus aux deux premières places du classement de Ligue 2, synonymes d'accession directe en Ligue 1, il est clair que tout le monde va devoir se secouer. Et pas uniquement Annan et Ferreira.