ICONSPORT_280838_0002
Benin Botswana - CAN 2025

CAN 2025 : Le Bévin revient dans la course

CAN 202527 déc. , 15:29
parClaude Dautel
1
Battus lors du premier match dans le groupe D, le Bénin et le Botswana jouaient un match décisif ce samedi dans la CAN 2025. Grâce à un but de Yohan Roche (1-0, 28e), les Guépards reviennent dans la course aux huitièmes de finale. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_270263_0092
PSG

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ICONSPORT_280844_0061
Premier League

Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280847_0012
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent

Fil Info

27 déc. , 18:30
Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola
27 déc. , 17:59
Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League
27 déc. , 17:54
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
27 déc. , 17:53
CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent
27 déc. , 17:30
OM : La piste Carrascal explose en plein vol
27 déc. , 17:00
Le PSG craque pour un attaquant de 16 ans
27 déc. , 16:30
Un champion du monde 1998 trahit la France
27 déc. , 16:00
ASSE : Aïmen Moueffek reçoit un trophée bien mérité

Derniers commentaires

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont rectifié du coup

Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

T’es en train de cuver toi…

OM : La piste Carrascal explose en plein vol

"Info" répétée par Foot01 à 08h00 "Selon les informations de AS", démentie à 17h30. Merci Foot01 d'être le porte-voix des médias espagnols pour répéter les fake news que ces derniers sortent régulièrement.

Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

Qu’est ce que tu racontes ?

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Les tix quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading