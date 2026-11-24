Beaucoup moins indispensable au Real Madrid malgré sa prolongation, Vinicius Junior pourrait changer le visage du PSG au mois de janvier.

La blessure de Désiré Doué a levé le doute sur le besoin du PSG de recruter un joueur offensif cet hiver. Luis Enrique, qui se plaignait déjà de l’état de santé de certains joueurs au point d’en mettre certains au repos forcé depuis le début de la saison, prendrait un énorme risque en tirant sur la corde s’il ne renforçait pas son effectif offensif actuel.

La question va se poser dans les prochaines semaines, sur quelle type de recrues le PSG doit-il se pencher ? Pour Christophe Dugarry, aucun doute n’est permis, il faut un joueur majeur. « Si c’est pour prendre un Godts, un Ferran Torres ou un Akliouche, ça ne sert à rien. Il faut prendre un top joueur qui va jouer de suite, comme ça a été le cas avec Kvaratskhelia », a demandé le champion du monde 1998 sur RMC.

Le PSG cherche plus jeune que Vinicius

Le PSG prendrait alors un gros risque pour renforcer son équipe, surtout que les joueurs capables d’avoir un impact majeur dans une formation très collective et qui continue de bien tourner, ne sont pas si nombreux.

Expert du mercato , Fabrizio Romano a été interrogé sur la possibilité de faire venir Vinicius Junior. Le Brésilien a beau avoir prolongé récemment au Real Madrid, il connait un début de saison très compliqué, et souffre même désormais de la montée en puissance de Yan Diomandé. L’ancien de Flamengo a manqué quatre matchs pour suspensions en Liga, où il n’a marqué qu’un but. Et surtout, les Merengue ont très bien joué en son absence.

Alors, le voir débarquer au PSG cet hiver dans un transfert XXL est-il envisageable. Fabrizio Romano a dévoilé une réponse sans surprise. « Si le PSG recrute, ce sera un profil différent et plus jeune. Je ne pense pas que ce sera un aussi grand nom que Vini. Il ne se passera rien entre Vinicius et le PSG cet hiver », a dévoilé l’expert des transferts sur DAZN. Avec son contrat jusqu’en 2032 désormais, le Brésilien est blindé au Real Madrid et possède une valeur marchande de 130 millions d’euros. En plus de cela, sa réputation sulfureuse dans le vestiaire n’est pas forcément un atout pour un Luis Enrique qui a beaucoup oeuvré pour voir les stars à l’égo surdimensionné quitter la capitale à son arrivée.