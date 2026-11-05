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Mbappé Vinicius

« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid

Kylian Mbappé
parClaude Dautel
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Titularisé par José Mourinho mercredi contre l'AEK Athènes, Vinicius Jr a été totalement transparent, ce qui lui vaut encore de vives critiques. Ancien international espagnol, désormais entraîneur, Abelardo estime que le Brésilien a coulé après la signature de Kylian Mbappé.
Relégué sur le banc du Real Madrid depuis quelques matchs, Vinicius Jr savait que face au club de la capitale grecque il lui fallait démontrer à son entraîneur, mais aussi au public qu'il était encore à son meilleur niveau. Malheureusement pour l'attaquant brésilien, au moment où Yan Diomandé fait parler son talent, lui s'enfonce un peu plus. Et contre l'AEK, même si le Real Madrid n'a pas été très bon, Vinicius a été en dessous de tout. Au moment où tout le monde se demande ce qu'il arrive au joueur qui en août dernier a prolongé jusqu'en 2032 avec les Merengue, Abelardo, ancien défenseur international espagnol et entraîneur, est lui très cash. Un événement a bouleversé la carrière de Vinicius.

Vinicius est dans le dur avec Madrid

Sur la chaîne Movistar, celui qui est devenu consultant estime que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 a eu un effet désastreux sur Vinicius Jr. « Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé à Madrid. Depuis son transfert du PSG, on a vu le pire Vinicius au Real Madrid. Pour revenir à son meilleur niveau, cela ne dépend que de lui. Il ne marque plus de buts, il ne dribble pas, mais il doit aussi progresser défensivement, car Diomandé, lui, le fait. Vinicius n'a jamais été régulier en défense, mais il va devoir changer d'état d'esprit », prévient l'ancien défenseur de la Roja, qui estime tout de même que l'attaquant brésilien peut revenir à son meilleur niveau.

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Abelardo pense qu'actuellement Vinicius est moralement atteint à la fois par la montée en puissance de Yan Diomandé, mais surtout par les statistiques hallucinantes de Kylian Mbappé par rapport aux siennes. Depuis le début de la saison du Real Madrid, l'attaquant français a déjà marqué 16 buts en 15 matchs, ce qui est totalement incroyable, quand le joueur brésilien n'a marqué qu'un but toutes compétitions confondues. De quoi forcément prendre un coup de massue sur la tête pour un joueur qui a souvent fait la différence dans le passé. A José Mourinho de trouver une solution pour régler cela.
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Fragile 25Cent 😂

« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid

Néfaste pour les équipes adverses.

Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol

bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....

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