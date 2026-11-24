Le RC Lens joue l'une de ses dernières chances d'aller chercher les barrages de Ligue des Champions, ce mardi soir contre Leipzig, autre formation mal classée.

En très grand danger dans cette Ligue des Champions, le RC Lens doit réagir contre une autre équipe à trois points de cette phase de poule : le RB Leipzig. C’est le match phare de ce mardi pour les clubs français, qui ont besoin d’empocher des points dans cette saison européenne très mal démarrée, à part pour le PSG, en Ligue des Champions.

Une rencontre capitale qui aura lieu ce mardi 24 novembre à 21h00, dans le stade de Leipzig. En attendant Lille et le PSG ce mercredi, ce sont donc les Sang et Or qui ouvriront la bal. Un match à suivre sur Canal+ Foot, la chaine spécialisée de Canal+ disponible via l’offre Canal+. Sport.

Pour cette rencontre de Ligue des Champions, la première avec Didier Digard sur le banc, il s’agira aussi de réagir après la claque immense subie contre Côme lors de la précédente journée, avec une défaite 9-1.

Le 11 probable du RC Lens :

Risser - Todibo, Baidoo, Ganiou - Abdulhamid, Haidara, Titraoui, Udol - Thauvin, Hazard - Sima