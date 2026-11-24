A quelle heure et sur quelle chaine voir le match de Lens à Leipzig ?
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Un joueur n'est pas responsable des atrocités d'un pays.on doit faire la part des choses.Sinon on interdit à tous les athletes israeliens de participer à une competition europeenne et à tous les pays qui sont en guerre ,l'Iran, les USA
Le roi des cons qui donne une leçon : hôpital/charité? Ne pas avoir la capacité de prendre en compte le cœur même de l'article avant de commenter : la validation à froid de la décision par la majorité des supporters/dirigeants/joueurs. Ca ne laisse aucun doute sur ta position sur le trône même si vu ce que tu éructes on peut supposer que tu prends souvent la place sous le trône avec la bouche grande ouverte.
Reste sur ta chaine de mer** !
l'UE est un ramassis d'ordures qui pensent avoir encore de l'importance à l'international. ce sont des marionnettes qui précipite nos nations dans la pauvreté et autres joyeusetés répugnantes
ah ok, te demander un argument c'est possible ou tu vas m'insulter aussi??
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15