L'OM s'est incliné face au Mans ce dimanche soir en Ligue 1. Une défaite humiliante pour les hommes de Bruno Genesio, qui avaient pourtant le match bien en mains.

L' Olympique de Marseille est encore très loin d'être guéri et l'a une nouvelle fois montré face au Mans ce dimanche soir en Ligue 1. Alors que les Phocéens menaient 2 buts à 0, ils ont totalement lâché prise pour finalement s'incliner 2 buts à 3. Le tout dans un stade Vélodrome assez circonspect face à la situation. Bruno Genesio a encore du travail avec un groupe qui souffle trop le chaud et le froid pour espérer jouer les premiers rôles en championnat sur la durée. Pour Christophe Dugarry, il va également falloir que les titulaires marseillais prennent pleinement conscience du club dans lequel ils évoluent.

Un problème majeur détecté

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre certains joueurs de l'OM : « Au bout d'un moment... Dès le début de la seconde période, ils ont commencé à être suffisants. Le volume de course, il n'y en avait plus... Ce n'est pas un problème de fatigue ou de niveau, mais un problème d'envie. Ils ont coupé l'accélérateur, c'est mental, ce n'est pas possible. L'OM va pouvoir se trouver tout le temps des excuses. Mais là, tu mènes 2 buts à 0 contre Le Mans... L'OM a lâché, ce ne sont pas les remplaçants ou la fatigue. Je leur en veux. C'est la faute des titulaires, c'est inadmissible avec leur expérience. »

L'OM n'aura pas trop le temps de cogiter, avec la réception de Sofia jeudi en Ligue Europa. Une belle occasion de rebondir et de faire oublier la défaite contre Le Mans. Ensuite, un déplacement à Auxerre attendra les hommes de Bruno Genesio en championnat. Autant de rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer, sous peine de se mettre encore un peu plus sous pression.