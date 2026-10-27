Le Real Madrid accepte 150 millions pour Vinicius

Vinicius Junior ne fait plus l’unanimité au Real Madrid, à tel point que la presse espagnole envisage son départ pour 150 millions d’euros lors du prochain mercato estival.

L’été dernier, Vinicius a fait l’objet de l’un des plus gros feuilletons du mercato . En discussions avec Arsenal, l’ailier brésilien était tout proche de rejoindre le club londonien, à un an de la fin de son contrat avec les Gunners. Au bout de l’été, un accord a finalement été trouvé avec le Real Madrid pour une prolongation jusqu’en 2032. Cette signature devait relancer la carrière de Vini dans la Casa Blanca, mais force est de constater que ce n’est pas le cas. Le numéro 7 du Real vit un début de saison difficile et durant son absence pour suspension en Liga, Yan Diomandé s’est imposé comme un titulaire quasiment indiscutable.

De quoi convaincre le Real Madrid de se séparer de Vinicius dès l’été prochain ? C’est dans les tuyaux selon la presse espagnole. Le site Fichajes va plus loin et révèle qu’en cas de proposition à hauteur de 150 millions d’euros, Florentino Pérez n’hésitera pas une seconde à se séparer de l’ancienne pépite de Flamengo. La prolongation de Vinicius, signée l’été dernier, avait aussi pour but de revaloriser le prix du joueur dans l’optique d’une vente future. En ce sens, un départ du joueur merengue pour 150 millions d’euros à l’horizon 2027 serait très bien perçu par le board du Real Madrid. Dans la capitale espagnole, on est en tout cas ouvert à ce scénario.

Le Real est ouvert au départ de Vinicius

Au contraire, Florentino Pérez et José Mourinho ne veulent pas entendre parler d’un potentiel départ de Kylian Mbappé ou de Jude Bellingham, bien plus importants pour le Real Madrid que Vinicius à leurs yeux. Une nouvelle information qui risque de crisper le Brésilien, et qui ne va pas l’aider à revenir à son meilleur niveau alors que sa place de titulaire est à présent en grand danger avec l’éclosion de joueurs tels que Yan Diomandé et Arda Güler, tous les deux auteurs d’une excellente prestation contre le FC Barcelone lors du Clasico dimanche au Camp Nou (1-2).