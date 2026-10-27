Le Real Madrid accepte 150 millions pour Vinicius

Le Real Madrid accepte 150 millions pour Vinicius

Liga
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Vinicius Junior ne fait plus l’unanimité au Real Madrid, à tel point que la presse espagnole envisage son départ pour 150 millions d’euros lors du prochain mercato estival.
L’été dernier, Vinicius a fait l’objet de l’un des plus gros feuilletons du mercato. En discussions avec Arsenal, l’ailier brésilien était tout proche de rejoindre le club londonien, à un an de la fin de son contrat avec les Gunners. Au bout de l’été, un accord a finalement été trouvé avec le Real Madrid pour une prolongation jusqu’en 2032. Cette signature devait relancer la carrière de Vini dans la Casa Blanca, mais force est de constater que ce n’est pas le cas. Le numéro 7 du Real vit un début de saison difficile et durant son absence pour suspension en Liga, Yan Diomandé s’est imposé comme un titulaire quasiment indiscutable.
De quoi convaincre le Real Madrid de se séparer de Vinicius dès l’été prochain ? C’est dans les tuyaux selon la presse espagnole. Le site Fichajes va plus loin et révèle qu’en cas de proposition à hauteur de 150 millions d’euros, Florentino Pérez n’hésitera pas une seconde à se séparer de l’ancienne pépite de Flamengo. La prolongation de Vinicius, signée l’été dernier, avait aussi pour but de revaloriser le prix du joueur dans l’optique d’une vente future. En ce sens, un départ du joueur merengue pour 150 millions d’euros à l’horizon 2027 serait très bien perçu par le board du Real Madrid. Dans la capitale espagnole, on est en tout cas ouvert à ce scénario.

Le Real est ouvert au départ de Vinicius 

Au contraire, Florentino Pérez et José Mourinho ne veulent pas entendre parler d’un potentiel départ de Kylian Mbappé ou de Jude Bellingham, bien plus importants pour le Real Madrid que Vinicius à leurs yeux. Une nouvelle information qui risque de crisper le Brésilien, et qui ne va pas l’aider à revenir à son meilleur niveau alors que sa place de titulaire est à présent en grand danger avec l’éclosion de joueurs tels que Yan Diomandé et Arda Güler, tous les deux auteurs d’une excellente prestation contre le FC Barcelone lors du Clasico dimanche au Camp Nou (1-2).

Lire aussi

Le Real Madrid accepte de vendre ViniciusLe Real Madrid accepte de vendre Vinicius
Articles Recommandés
Psg Dembele Drague Une Cible A 100 Me A Londres
PSG

PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres

Focus Sur Le Barca Yamal A Digere Le Ballon Dor
Liga

Focus sur le Barça, Yamal a digéré le Ballon d'Or

Kane Vole Le Ballon Dor A Olise Scandale En Allemagne
Foot Europeen

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

Transfert Confirme Lom Rate Un Jackpot A 30 Me
OM

Transfert confirmé, l'OM rate un jackpot à 30 ME

Fil Info

PSG : Dembélé drague une cible à 100 ME à Londres
Focus sur le Barça, Yamal a digéré le Ballon d'Or
Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne
Transfert confirmé, l'OM rate un jackpot à 30 ME
PSG : Désiré Doué au Bayern, le forcing recommence
Ballon d'Or : Mbappé rassuré, Walid Acherchour fait une annonce
Priorité à un attaquant cet hiver, l'OL doit agir
EL : Rennes-Olympiakos avancé au 4 novembre à 16h30
OM : Les déclarations d'Abdelli font exploser le vestiaire

Derniers commentaires

Le Real Madrid accepte 150 millions pour Vinicius

Mais WHAT ?????? Pour 150 millions, t'as la gueule de 25CENT ? :o)

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

et j'adore RODRI/MESSI et leur ocupe du monde, mais devant OLISE ? KVARA ? ou ont ils fait une meilleure saison ?

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Le footeux : Lyonfoot aussi dit la même chose que toi. https://www.lyonfoot.com/article/14588/paulo-fonseca-a-sacrifie-hoffenheim-pour-preparer-psg-ol

Transfert confirmé, l'OM rate un jackpot à 30 ME

A l'OM les"dieux vivants" qu'étaient Longoria et Benatia achètent les joueurs des prix toujours chers et revendent à des prix très bas. Bakola vendu 12 millions à Sassuolo qui le revend 30 millions. N'Diaye vendu 17 millions à Everton, rachété 75 millions par City. Et il y en a bien d'autres comme cela.

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne

On voit bien que le Ballon d'Or France Football... c'est de la merde. Le copinage l'emporte sur la réalité du Football.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading