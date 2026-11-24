Mercato OL : Quatre joueurs vont partir
L'OL se fait déjà une raison
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Toujours à dire que les joueurs seraient mal au PSG,tellement mal qu'ils gagnent la LDC
Très bonne nouvelle. Par contre il ne faudra pas espérer le revoir avant deux ou trois semaines. peut être une entrée contre Troyes mais rien de sur. ce serait bien qu'il se mette a soigner ses stats aussi...
Un joueur n'est pas responsable des atrocités d'un pays.on doit faire la part des choses.Sinon on interdit à tous les athletes israeliens de participer à une competition europeenne et à tous les pays qui sont en guerre ,l'Iran, les USA
Le roi des cons qui donne une leçon : hôpital/charité? Ne pas avoir la capacité de prendre en compte le cœur même de l'article avant de commenter : la validation à froid de la décision par la majorité des supporters/dirigeants/joueurs. Ca ne laisse aucun doute sur ta position sur le trône même si vu ce que tu éructes on peut supposer que tu prends souvent la place sous le trône avec la bouche grande ouverte.
Reste sur ta chaine de mer** !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15