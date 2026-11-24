L'OL vivra un mercato hivernal mouvementé. Le club rhodanien doit encore se séparer de plusieurs gros salaires. Et les opérations ne s'arrêteront pas à l'hiver…

L'Olympique Lyonnais aura du travail en interne dans les prochaines semaines pour définir sa stratégie lors du mercato hivernal. La DNCG a été claire avec les Gones : des économies doivent encore être réalisées afin de rééquilibrer les comptes du club rhodanien. Les supporters et les observateurs de l' OL doivent donc s'attendre à de nouveaux sacrifices. Parmi les joueurs susceptibles de partir figurent notamment ceux qui disposent d'une belle valeur marchande ou dont le contrat arrive à échéance en fin de saison. Nicolas Tagliafico est notamment concerné, lui qui pourrait en plus permettre à Lyon de récupérer quelques millions d'euros.

L'OL se fait déjà une raison

L'été prochain, il faudra de toute façon prendre des décisions fortes. Et pour quatre joueurs, l'aventure lyonnaise devrait prendre fin. C'est en tout cas ce qu'indique But Football Club. Outre Tagliafico, qui pourrait partir dès cet hiver ou attendre l'été prochain, Paul Akouokou, Loïs Openda et Zachary Athekame sont également concernés.

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Akouokou n'est pas du tout dans les plans de l'OL et arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. La situation est similaire au niveau des contrats pour les deux joueurs prêtés que sont Openda et Athekame. Si le second ne devrait pas être conservé par l'OL, l'AC Milan comptant sur lui pour la saison prochaine, le premier est, lui, très apprécié en interne. Il serait même considéré comme une possible recrue pour l'été prochain. Problème : la Juventus ne sera pas facile à convaincre, alors qu'elle avait déboursé 40 millions d'euros pour s'attacher ses services. Son salaire annuel de 8 millions d'euros sera également difficile à assumer.

Si rien ne change, quatre départs se profilent donc déjà à l'OL. Le nombre pourrait encore augmenter au fil des prochains mois. C'est dans ce contexte que Carlos Vicens doit travailler et se projeter, avec l'objectif de faire le nécessaire sur le terrain pour offrir un avenir sportif ambitieux à Lyon, si possible en Ligue des champions.