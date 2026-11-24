L'OM va surveiller de près les clubs désireux de s'offrir son buteur en forme, Amine Gouiri, cet hiver. Le Bayern est partie sur une solution beaucoup moins chère pour le moment.

Les dirigeants de l’OM n’ont apporté aucune garantie à l’approche du mercato hivernal. Le risque de voir un ou deux joueurs majeurs partir est grand, surtout que les exigences de la DNCG n’ont pas été totalement remplies malgré l’été sanglant vécu par Bruno Genesio.

Choupo-Moting pour zéro euro, le Bayern adore

En cas de belle offre, personne ne sera retenu, et si l’OM préférerait voir Geoffrey Kondogbia ou Angel Gomes partir plutôt qu’Amine Gouiri ou Nayef Aguerd, il n’est pas certain que le choix soit proposé. L’intérêt d’un gros club peut tout changer et ces derniers jours, il a même été question du Bayern Munich pour Amine Gouiri . L’Algérien marche sur l’eau avec l’OM, et sa polyvalence est vue comme un gros atout pour le club allemand, qui cherche un remplaçant rapidement efficace et disponible pour compenser la longue absence d’Harry Kane.

Mais l’attaquant marseillais n’est plus la priorité du Bayern Munich à un mois de l’ouverture du mercato. Selon les informations du journaliste de Sky Deutschland Florian Plettenberg, l’idée des dirigeants bavarois est de foncer sur un ancien de la maison : Eric Maxim Choupo-Moting. Le Camerounais, passé par le PSG bien évidemment, évolue au New York Red Bulls. Son contrat se termine au mois de janvier, à l’issue de la saison de MLS.

Le Bayern pourrait donc s’offrir un buteur expérimenté, puisque âgé de 37 ans, qui connait la maison puisqu’il a déjà évolué à l’Allianz Arena entre 2020 et 2024, et disponible pour zéro euro. Une solution pour six mois sans aucun risque financier pour le géant allemand. C’est une option en tout cas très bien notée par les dirigeants de Munich, qui n’écartent toutefois pas d’autres solutions. Mais si le dossier Choupo-Moting allait au bout, l’OM serait au moins tranquille à ce niveau pour conserver Amine Gouiri. Et ce ne serait pas pour déplaire à Bruno Genesio.