L'Union Européenne a annoncé sa volonté de durcir les sanctions contre les athlètes russes, leur interdisant de disputer certaines compétitions en Europe. Les joueurs russes de Ligue 1 vont-ils être ciblés ?

L’Union Européenne a décidé de durcir les sanctions contre la Russie, cinq ans après l’invasion de l’Ukraine, alors que la guerre perdure entre les deux anciennes nations soviétiques. Présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen a présenté les nouvelles mesures sanctions contre le pays de Vladimir Poutine, et compte soumettre au vote l’interdiction de compétition internationales sur le territoire de l’Union Européenne des athlètes russes.

« L’objectif est de maintenir la pression sur la Russie pour mettre un terme à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine. Et nous continuerons de proposer de nouvelles sanctions jusqu’à ce que la Russie fasse preuve d’une volonté réelle d’aboutir à une paix durable en Ukraine Nous fermons la porte à sa participation aux manifestations sportives et culturelles européennes », a ainsi lancé la dirigeant allemande.

Une mesure suggérée devant le retour progressif de certaines sélections russes à différentes compétitions, qui ne plait visiblement pas à la présidente de l’UE, pour qui le boycott et l’affaiblissement de la Russie doit continuer à tous les niveaux. Les 27 états de l’Union Européenne doivent voter cette proposition, qui comprend aussi l’apport financier de certains sponsors russes et la présence de certains dirigeants russes dans les organismes sportifs européens.

Ces nouvelles sanctions, si elles devaient être validées, empêcheraient les athlètes russes de participer à des compétitions européennes sur le sol européen. Pour le moment, si la loi doit encore une fois être votée, les joueurs de football russes évoluant en France ne seraient pas touchés. Aleksandr Golovin (Monaco) et Matvey Safonov (PSG) sont deux têtes d’affiches du football russe en France et en Europe, mais ils disputent des compétitions nationales ou européennes, et ne seraient donc pas touchés. L’UEFA continue de reconnaitre les contrats des footballeurs russes évoluant en Europe, et ce droit ne devrait pas être touché par ces mesures selon l’UE.