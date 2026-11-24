Le PSG va avoir besoin d'un attaquant cet hiver, et Chelsea insiste pour discuter d'un prêt d'Estevao, qui n'arrive pas à s'acclimater à la Premier League et à ce que demande Xabi Alonso.

Sans aucune garantie qu’il y aura une arrivée majeure en attaque au PSG cet hiver, le club de la capitale est bien obligé de regarder le marché pour compenser la blessure grave et deux de ses trois titulaires offensifs. Après Khvicha Kvaratskhelia, c’est Désiré Doué qui s’est fait les croisés et manquera les six prochains mois de compétition. Faire toute la saison avec les joueurs offensifs qui sont toujours aptes est possible, mais cela commence à compliquer le rêve de faire le triplé de Luis Enrique.

Estevao regarde ailleurs qu'à Chelsea

Avant même de regarder si un renfort offensif de qualité est disponible, le PSG se voit même proposer un joueur avec insistance. Ainsi, selon les informations du compte PSGInside-Actus, Chelsea est déjà venu au contact du double champion d’Europe pour lui proposer Estevao, qui n’arrive pas à s’imposer en Premier League et cherche un point de chute de qualité en Europe pour continuer sa progression et avoir du temps de jeu.

Les premières discussions autour de son cas n’ont pas abouti, car le PSG acceptait l’idée d’un prêt mais à condition d’y glisser une option d’achat, ce qui n’a pas été envisagé une seconde par Chelsea. Mais selon la presse britannique et notamment le journaliste Ben Jacobs, les prochaines semaines pourraient permettre aux deux clubs de revenir sur des discussions autour de l’avenir du Brésilien, acheté pour 45 ME à Palmeiras il y a 18 mois, et qui trouve le temps long sur le banc de Stamford Bridge avec Xabi Alonso. L'entraineur espagnol lui a pourtant donné des minutes sur les derniers matchs, mais l'alchimie n'est clairement pas au rendez-vous.

A seulement 19 ans, l’attaquant réfléchit en tout cas à un départ, provisoire ou définitif, même si le PSG entend bien montrer à Chelsea et aux autres clubs européens que s’il recrute, ce sera à ses conditions, malgré les manques dans son effectif.