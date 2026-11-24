PSG : Chelsea insiste pour envoyer Estevao à Paris
Estevao regarde ailleurs qu'à Chelsea
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Par contre la vendeuse d'intersport, elle va pas sur le banc, elle, pas vrai Pierre ?
Comme il voulait l'envoyer à la retraite Suis pas confiant , mais d'içi là il peut s'en passer des choses .
Campos doit deja etre au boulot et il a les contacts pour nopusd trouver la perle rare.je pense qu'il y a des candidats pour venir à Paris
Toujours à dire que les joueurs seraient mal au PSG,tellement mal qu'ils gagnent la LDC
Très bonne nouvelle. Par contre il ne faudra pas espérer le revoir avant deux ou trois semaines. peut être une entrée contre Troyes mais rien de sur. ce serait bien qu'il se mette a soigner ses stats aussi...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15