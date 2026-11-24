Le PSG peut compter sur Ferran Torres depuis le début de la saison. L'Espagnol se montre plutôt prolifique, même si, de l'autre côté des Pyrénées, certains médias affirment que le champion du monde ne serait pas pleinement épanoui à Paris.

Le Paris Saint-Germain compte beaucoup sur Ferran Torres cette saison, d'autant plus depuis les récentes blessures qui ont touché le club de la capitale. L'Espagnol aura une belle carte à jouer lors de ses prochaines sorties. Il vient d'ailleurs de retrouver un peu de confiance en inscrivant un but sur la pelouse de Nice, le week-end dernier en Ligue 1 . Mais, en plus de ses performances sur le terrain, l'ancien joueur du Barça doit aussi composer avec certaines informations venues d'Espagne. Dans son pays, plusieurs médias estiment en effet que Ferran Torres n'est pas heureux à Paris et qu'il n'est d'ailleurs pas opposé à un retour au FC Barcelone.

Ferran Torres, ça ne s'arrange pas ?

Le média El Nacional affirme notamment que Ferran Torres aurait récemment appelé son ami Pedri pour lui demander de l'aide et des conseils. L'ancien Barcelonais espérait notamment bénéficier de davantage de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, même s'il avait conscience de la concurrence qui l'attendait au PSG au moment de sa signature. Un retour en Catalogne semble toutefois peu probable. Paris compte sur lui et Ferran Torres entend se battre pour gagner en régularité. Après un début de saison canon, l'Espagnol a quelque peu baissé de régime. Son récent but à Nice pourrait néanmoins lui permettre de repartir de l'avant. D'autant qu'il devrait bénéficier de davantage de temps de jeu après les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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Ce mercredi soir face à l'AS Roma en Ligue des champions, l'ancien joueur de Valence aura certainement une belle occasion de marquer les esprits. À lui de saisir sa chance pour relancer une dynamique positive et faire taire les spéculations autour de son avenir.