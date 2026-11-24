Le prochain rendez-vous de l'équipe de France sera une double confrontation face à l'Espagne. Les champions du monde ont une confiance inébranlable.

Sélectionneur de l’équipe de France pendant près de 15 ans, Didier Deschamps doit faire des cauchemars en repensant aux derniers matchs contre l’Espagne. A l’Euro 2024 comme à la Coupe du monde 2026, la Roja a montré sa supériorité sur les Français, dans quasiment tous les compartiments. A chaque fois, les Espagnols sont allés au bout de la compétition en marchant sur l’équipe de France sans vraiment trembler. Et ce malgré les qualités individuelles des tricolores.

C’est maintenant Zinedine Zidane qui a pris le relais, et le nouveau patron de l’équipe de France va directement être fixé. Le tirage au sort de la Ligue des Nations a eu lieu la semaine dernière, et verra encore une fois l’Espagne sur la route des Bleus en quart de finale. Une très mauvaise nouvelle dans le camp tricolore. Surtout que Zizou sait déjà qu’il sera privé de Désiré Doué, l’un de ses meilleurs joueurs sur les deux premiers rassemblements.

La France est forte, mais l'Espagne est très forte

En revanche, du côté de l’Espagne, on a clairement envie d’enfoncer le clou après les deux dernières victoires de la Roja. Luis De La Fuente, le sélectionneur ibère, a rappelé qu’aucun adversaire ne le faisait trembler, puisqu’il n’y tout simplement pas meilleure que son équipe.

« Nous sommes vraiment impatients de disputer ce match. Je pense qu’il reste quelque chose de ce match de Coupe du monde. Nous l’avions préparé avec un message que nous allons certainement réutiliser. La France est l’une des meilleures équipes au monde, mais aura en face d’elle la meilleure équipe du monde. C’était le message transmis aux joueurs à l’époque avant ce match de Coupe du monde, et ce sera le même message quand on commencera à travailler et à nous tourner vers la préparation », a livré Luis De La Fuente, qui ne changera pas de discours à propos de ses joueurs, qui seront forcément en état de confiance maximale avant cette double confrontation du mois de mars.