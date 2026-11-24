Après Deschamps, l’Espagne compte humilier Zidane
La France est forte, mais l'Espagne est très forte
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Comme il voulait l'envoyer à la retraite Suis pas confiant , mais d'içi là il peut s'en passer des choses .
Campos doit deja etre au boulot et il a les contacts pour nopusd trouver la perle rare.je pense qu'il y a des candidats pour venir à Paris
Toujours à dire que les joueurs seraient mal au PSG,tellement mal qu'ils gagnent la LDC
Très bonne nouvelle. Par contre il ne faudra pas espérer le revoir avant deux ou trois semaines. peut être une entrée contre Troyes mais rien de sur. ce serait bien qu'il se mette a soigner ses stats aussi...
Un joueur n'est pas responsable des atrocités d'un pays.on doit faire la part des choses.Sinon on interdit à tous les athletes israeliens de participer à une competition europeenne et à tous les pays qui sont en guerre ,l'Iran, les USA
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15