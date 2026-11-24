Très peu mise en avant à l'étranger, la Ligue 1 s'est prise un tacle gratuit dans un comparatif sur les différents championnats. Mais la vérité est ailleurs.

A l’heure où les droits TV de la Ligue 1 ont été remis en vente pour éviter de faire une nouvelle saison avec le très peu rentable projet Ligue 1+, un classement circule sur les réseaux sociaux faisant du championnat de France le moins prolifique des grandes ligues d’Europe. Un classement qui a même été repris par The Touchline, un média anglophone suivi par près de deux millions d’abonnés sur X (anciennement Twitter).

La Ligue 1 passe de 5e à 3e

Dans ce classement des championnats les plus spectaculaires, la Ligue 1 est dernière avec 292 buts marqués depuis le début de la saison, derrière la Premier League, la Bundesliga, la Liga et la Serie A. Pas une terrible publicité pour le football hexagonal à l’heure où les diffuseurs se tâtent pour faire une offre et retransmettre les rencontres.

Mais dans ce classement qui fait le tour du net et permet aussi de mettre en avant la transformation réelle de la Serie A bien plus spectaculaire que par le passé, un élément capital doit être rétabli. Certains championnats possèdent 20 équipes (Italie, Espagne, Angleterre), tandis que seules l’Allemagne et la France sont passées à 18 équipes. Le mieux est donc de prendre la moyenne de buts par match pour rétablir la vérité. Et à ce petit jeu, la France n’est plus du tout dernière mais troisième avec 2,95 buts marqués par match. Soit mieux que l’Espagne (2,84) et l’Angleterre (2,72).

Bizarrement, cette version du classement a été moins relayée, même si la Premier League est, sur ces dernières années, l’un des championnats les plus prolifiques d’Europe avec des matchs spectaculaires, et que c’est moins le cas cette saison. En tout cas, la Ligue1 n’est pas aussi ennuyeuse qu’annoncée par ce message qui tourne en boucle sur les réseaux.