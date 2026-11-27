Lassé de voir toujours Illya Zabarnyi dans les mauvais coups, le PSG envisageait de le mettre sur le marché cet hiver. Mais la montée en puissance de l'Ukrainien remet tout en cause.

Pas vraiment apte des transformations en pleine saison, le PSG connait néanmoins l’importance du mercato d’hiver. Il y a deux ans, la signature de Khvicha Kvaratskhelia avait changé à tout jamais le visage de la formation de Luis Enrique, devenue plus tranchante, plus efficace et plus combative dans les matchs couperets.

Zabarnyi enfin lancé, il gagne un susris

Outre le problème du gardien de but déjà évoqué et qui donnera certainement lieu à un remaniement hivernal, le PSG se posait légitimement des questions en défense centrale. Le niveau de jeu affiché par Illya Zabarnyi la saison dernière et même en ce début de saison avait de quoi préoccuper les dirigeants. Dès que Marquinhos était mis au repos, c’était panique à bord dans la défense parisienne, où seul Willian Pacho tenait la baraque.

Mais à l’image de son dernier match contre la Roma, l’Ukrainien commence enfin à trouver ses marques, et l’idée de le laisser partir au mois de janvier a progressivement disparu. Dans Le Figaro, on explique ainsi que le PSG a changé d’avis et n’ouvre plus la porte à son départ en pleine saison. « Longtemps incapable de se montrer digne de son riche transfert au Paris Saint-Germain, le défenseur ukrainien de 24 ans a confirmé, mercredi, sa progression », a fait savoir le quotidien national, qui donne la note de 7 sur 10 à l’ancien de Bournemouth pour sa performance contre la Roma. « Outre son but, l’Ukrainien a notamment dégagé un ballon très chaud en fin de première période. Autoritaire et serein par ailleurs », a même souligné Le Figaro, pour qui le PSG est désormais convaincu que son investissement de 70 ME effectué à l’été 2025 est justifié. La réponse viendra sur la durée, mais en raison de sa montée en puissance sur les derniers matchs, Zabarnyi s’est offert un sursis pour son avenir au Paris Saint-Germain.