Luis Enrique refuse de l’admettre publiquement, mais le PSG va bel et bien recruter au mois de janvier. Cela ne fait aucun doute selon un spécialiste du mercato pour le journal L’Equipe.

Le Paris Saint-Germain est actuellement en pleine réflexion sur la nécessité de recruter un ou plusieurs attaquants lors du mercato hivernal . Et pour cause, Luis Enrique a successivement perdu Khvicha Kvaratskhelia puis Désiré Doué, réduisant considérablement les options du double champion d’Europe dans le secteur offensif. L’inquiétude est d’autant plus grande que Godts, Akliouche, Torres ou encore Mayulu ont étalé certaines de leurs limites face à l’AS Roma mercredi en Ligue des Champions. Officiellement, Luis Enrique refuse pourtant de confirmer que le PSG sera actif au mercato.

L’Espagnol garde le secret pour que ses joueurs actuels se sentent toujours concernés, mais l’arrivée d’au moins un attaquant en janvier ne fait aucun doute selon Hugo Guillemet, certain qu’en interne, l’état-major du Paris SG a déjà tranché. « On ne sait pas si Luis Enrique ment ou pas. On est au mois de novembre, il ne peut pas dire un mois et demi avant le début du mercato qu’il faut recruter. S’il dit ça il perd Mika Godts, Senny Mayulu, Ferran Torres… Son discours est adapté et dirigé vers son groupe au moment présent. Evidemment que Paris va recruter, ils sont obligés » explique le journaliste de L’Equipe avant de poursuivre.

Le PSG va recruter, il n'a aucun doute

« Le PSG a besoin d’avoir des attaquants autosuffisants qui sachent prendre des initiatives et faire des différences. Il faut un profil de dynamiteur. Forbs de Bruges, ou Nusa de Leipzig, ce sont des joueurs qui peuvent faire la différence tout seul, qui arrivent à dynamiter les défenses, et donc qui remplacent ce que tu as perdu » estime Hugo Guillemet, lequel est certain que Luis Campos et Luis Enrique ont déjà acté la nécessité de recruter un attaquant lors du prochain mercato hivernal. Reste maintenant à voir quel sera le profil ciblé par le PSG et la somme que le club de la capitale sera prêt à investir pour se renforcer intelligemment au mois de janvier.