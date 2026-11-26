Julian Alvarez a tout du profil parfait pour renforcer le PSG cet hiver, avec les nombreuses blessures en attaque. Paris a fait le premier pas vers ce recrutement.

Parmi les noms qui reviennent le plus pour venir renforcer le PSG cet hiver, afin de compenser les deux blessures majeures en attaque, se trouve Julian Alvarez. L’idée est assez évidente, car l’Argentin possède du talent et déjà une belle expérience en Europe, en plus d’être mal-aimé à l’Atlético de Madrid. Pendant la Coupe du monde, il avait clamé son envie de départ, pour voir finalement son club rejeter l’offre du Real Madrid à 150 ME et le Barça faire demi-tour. L’ancien de Manchester City est resté contre son gré et la rentrée a été très difficile pour lui.

Alvarez au PSG, il n'y croit pas pour janvier

Le voir changer d’air en janvier ne serait donc si étonnant que cela. Et dans ces conditions, le PSG a pris des renseignements auprès de l’Atlético et de l’entourage de Julian Alvarez pour étudier la faisabilité d’un transfert cet hiver, affirme Team Talk. Pour le média britannique, il s’agit simplement d’une façon de comprendre si les Colchoneros sont ouverts à un départ de l’attaquant de 25 ans, en cas de très belle offre.

La réponse est toutefois très rapidement tombée. D’une part, Alvarez ne veut pas se retrouver dans une situation similaire à celle de l’été dernier et estime que l’Atlético ne le laissera pas partir en cours de saison. De l’autre, Diego Simeone vient de réaffirmer qu’il comptait sur son Argentin, alors que sa formation est en course en Ligue des Champions, et même pas dans les clous des leaders en Liga

« Je suis satisfait de lui. Je l’apprécie énormément en tant que personne et je vais le soutenir en tant que footballeur. Il n’y a pas une seule action qui ne passe par lui et qui ne soit importante. Je n’ai aucun doute à son sujet. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin du meilleur Julián Alvarez », a assuré l’entraineur de l’Atlético de Madrid à un mois de l’ouverture du marché hivernal. Les positions sont claires, et il faudrait un effort considérable de la part du PSG pour aller chercher le buteur argentin au mois de janvier.