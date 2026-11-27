Après avoir marqué un petit but à Lille samedi soir, l’OL a encore été trop inoffensif face à Lillestrom ce jeudi en Europa League, la faute à des attaquants globalement décevants depuis le début de la saison.

Nommé durant la trêve internationale pour succéder à Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur Carlos Vicens connaît sans doute son chantier numéro 1 à l’Olympique Lyonnais : l’attaque. Pour ses deux premiers matchs à la tête de l’équipe, l’ancien coach de Braga peut être satisfait de la solidité défensive de ses troupes, qui n’a encaissé aucun but face à Lille puis Lillestrom. Le secteur offensif est en revanche bien plus préoccupant avec un but marqué face aux Dogues, et aucun lors du match de Ligue Europa contre les Norvégiens.

Un constat inquiétant sur le plan collectif mais qui s’explique en partie par des prestations individuelles bien trop insuffisantes. Des joueurs comme Himbert, Duranville, Boudache et même Nakamura ne sont pas suffisamment décisifs, un énorme manque pointé du doigt par Zack Nani. Sur son compte X, le créateur de contenus spécialiste de l’OL regrette que seul Ernest Nuamah parvienne à tirer son épingle du jeu en attaque. La preuve, tous les autres attaquants cumulent trois buts et trois passes décisives à eux tous.

« En dehors de Nuamah, TOUS les autres offensifs Lyonnais cumulent 3 buts 3 passes décisives. On est fin novembre » regrette le spécialiste de l’Olympique Lyonnais, effaré par une telle statistique. L’OL n’avait clairement pas l’habitude de cela après avoir connu des joueurs très décisifs comme Fekir, Lacazette, Cherki ou encore Mikautadze ces dernières années.