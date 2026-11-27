William Saliba ne garde pas un bon souvenir du passage de son coéquipier Ethan Nwaneri à l'OM, et a mis un peu de temps à digérer ce dossier mal géré à ses yeux.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille où il a pu prendre une autre dimension avant d’exploser à Arsenal, William Saliba évoque très souvent la possibilité pour lui de finir sa carrière au Vélodrome. Ce sera certainement dans une dizaine d’année, sachant qu’il fait aujourd’hui partie des maillons forts du club champion d’Angleterre, et que l’OM ne peut clairement pas se payer ses services, ni son transfert.

L'épisode Nwaneri a du mal à passer

Mais pour le moment, le défenseur central est un peu fâché avec le club marseillais, comme l’a fait savoir son père au micro de Sanodax sur Tik Tok. « Quand est-ce que mon fils va revenir à l’OM ? Quand il aura 34 ans. Il me parle souvent de Marseille. Moi je supporte l’OM depuis 60 ans, mais je trouve que cette année c’est pas terrible. Mais là, William est un peu en colère contre L’OM à cause de ce qu’il s’est passé l’année dernière avec Ethan Nwaneri. C’est lui qui l’a fait venir à Marseille, et le faire venir pour rien du tout et qu’il reste sur le banc, ça ne lui a pas beaucoup plu », a expliqué Christian Saliba en marge du dernier match de l’OM, qu’il était venu voir au Vélodrome.

En effet, Ethan Nwaneri a été pris dans la tempête de la saison dernière à Marseille, et il n’a pas vraiment réussi à s’en sortir dans cette ambiance sulfureuse. Cela va aujourd’hui beaucoup mieux pour lui, puisque le jeune anglais se met en évidence avec le Borussia Dortmund, avec une utilisation dans 12 des 16 matchs du club allemand, et un prêt pour le moment convaincant.

Autant dire que William Saliba y réfléchira à deux fois avant de pousser un joueur d’Arsenal vers l’OM, même si selon son père, la déception liée au traitement réservé à Nwaneri a été quelque peu effacée par le temps.