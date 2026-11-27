Saliba fâché contre l’OM, la raison dévoilée
L'épisode Nwaneri a du mal à passer
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On peux même parler de ta mère qui aurait du t'avaler, ca changera rien au fait que le péno valable et que ce n'était pas une erreur manifeste de le siffler Bref fin de la discussion tu sers jamais à rien ici ! Plus la peine de vouloir entrer en conversation avec moi c'est stérile les débats avec toi
Tellement tu t'en tapes tu te sens obligé de venir commenter et comme une merde à chaque fois
Commence déjà par parler correctement français on parlera ensuite avant que tu ne donnes des leçons aux autres !
Ben oui, nous sommes les champions des taxes et impots en tous genres !!!! Ca finit par compter dans les déficits cumulés !!
Toi t y connais que dalle mon grand.... Fonseca devait rester d'après tes infos... Genesio ne signera jamais chez les sardines.... ET quand l'OL perd ou ne gagne pas, tu sors systématiquement toutes les excuses possibles... Donc je réitére, le milieu n'est pas bon techniquement, ca se projette pas, ca ronronne, ca prends aucun risque.... Ca ne casse aucune ligne par la passe ETC....
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15