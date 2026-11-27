La publicité de Didier Deschamps pour Burger King a beaucoup fait réagir, et très positivement. Mais l'ancien sélectionneur a tout de même rencontré un problème de taille pendant le tournage.

Sélectionneur emblématique de l’équipe de France, Didier Deschamps a laissé les commandes à Zinedine Zidane à l’issue du Mondial 2026. Depuis, tous les regards sont tournés vers Zizou pour donner un nouveau souffle aux Bleus, qui n’ont pas réussi à décrocher la troisième étoile en Amérique l’été dernier. Pendant ce temps, l’ancien joueur et entraineur de l’OM a pris un repos bien mérité. Mais avec la complicité de Burger King, il a décidé de faire une réapparition osée dans une publicité pour la chaine de fast-food, où il se joue du spleen de cette fin de carrière de sélectionneur qui retrouve son envie avec des équipiers de l’enseigne de burgers.

Deschamps, la limite de ses talents d'acteur

Difficile de savoir si le chiffre d’affaires de « BK » va exploser avec les sandwichs vendus grâce à Didier Deschamps, mais le coup de communication est déjà réussi. L’agence de publicité Buzzman, qui a réalisé le spot, a expliqué que tout avait été très facile avec « DD », du cachet estimé à 500.000 euros, au tournage avec son auto-dérision dans le scénario.

« Il faut pas mal d'humour pour jouer un mec qui a perdu son job, qui vieillit, qui ne décrochera jamais la troisième étoile. Jamais je ne pensais qu'il accepterait, je me rends compte que ça le fait marrer de jouer sur son image, poursuit le publicitaire. On s'est mis d'accord sur le montant de son cachet. Ça n'a pas été compliqué », a fait savoir Georges Mohamed-Cherif dans les colonnes de L’Equipe.

Il y a toutefois eu un hic, c’est quand Didier Deschamps devait prononcer la célèbre phrase de la chaine de fast-food : « Mmmmh Burger King ». Visiblement, les talents d’acteurs de l’ancien sélectionneur avaient leur limite et ses essais n’ont pas été jugés très convaincants par l’équipe de production, qui s’est bien rattrapé avec ce clip qui a rendu de nombreux fans français déjà nostalgiques de leur ancien sélectionneur.