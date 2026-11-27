L’OM risque de lourdes sanctions de l’UEFA après les incidents en tribunes lors de la réception du Levski Sofia ce jeudi en Europa League. Une première sanction est d’ores et déjà connue.

L’Olympique de Marseille a réalisé une très belle opération comptable ce jeudi en Europa League en l’emportant 1-0 face au Levski Sofia et en remontant à la 24e place du classement. En revanche, le club phocéen a sans doute perdu gros en raison des incidents en tribunes. De violents affrontements ont éclaté au Vélodrome entre les supporters bulgares du Levski Sofia et ceux de l’Olympique de Marseille.

Un huis clos partiel au minimum pour l'OM

L’UEFA ne rigole pas avec ce genre d’incident extra-sportif et devrait logiquement taper fort sur les deux clubs. Une première sanction à l’encontre de l’OM est déjà connue selon RMC. La radio explique que le club présidé par Stéphane Richard va écoper d’au moins un huis clos partiel. Les matchs contre le Celta Vigo et Anderlecht pourraient être concernés.

Et pour cause, l’Olympique de Marseille était sous le coup d’un sursis après des incidents en 2025 lors de la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Ce sursis va tomber, mais il est probable que l’UEFA aille au-delà d’un simple huis clos partiel.

Nos confrères expliquent que l’instance européenne va ouvrir une procédure disciplinaire après les incidents. Les deux clubs seront auditionnés et de lourdes sanctions risquent de tomber.

Au-delà du huis clos partiel, l’OM pourrait notamment écoper d’un ou plusieurs matchs à huis clos total. Une exclusion de la compétition est également présente dans l’éventail des sanctions possibles, mais il apparaît aujourd’hui peu probable que l’UEFA aille jusque là.

RMC confirme par ailleurs que le club bulgare du Levski Sofia écopera aussi de très lourdes sanctions. Et pour cause, des cris de singe et des saluts nazis ont été vus et entendus chez les supporters du Levski. Tout le monde va donc prendre très cher après une soirée chaotique dont personne ne sort grandit en tribunes.