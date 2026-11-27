Le PSG doit impérativement se renforcer en attaque lors du mercato hivernal après les blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia. Un nom revient avec insistance ces dernières heures, celui de Jérémy Doku.

Le Paris Saint-Germain va devoir apprendre à vivre pendant six mois sans Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. La tâche s’annonce compliquée pour le club de la capitale, qui a éprouvé de sérieuses difficultés face à l’AS Roma mardi en Ligue des Champions (2-2). Luis Enrique et Luis Campos ont encore quelques semaines de réflexion devant eux, avant de trancher définitivement leur décision de recruter ou non. Sur le plateau de l’After Foot, Walid Acherchour est lui catégorique. Selon le chroniqueur de RMC, une recrue est indispensable pour le PSG.

Doku, une évidence pour le PSG ?

Et ce dernier estime que Paris ne doit pas se contenter de recruter un joueur de rotation de plus, un statut qui colle déjà à la peau de Torres, Akliouche ou encore Godts. Acherchour estime que le double champion d’Europe en titre doit frapper fort avec un attaquant capable de concurrencer Doué et Kvaratskhelia lorsqu’ils seront revenus de blessure. Le nom de Jérémy Doku est de nouveau évoqué alors que de lourdes sanctions seront peut-être prises contre Manchester City dans les semaines à venir.

« Sur les ailes, je veux juste un joueur explosif de plus. Tu vas me le trouver, je ne sais pas qui. City est dans la merde, tu peux aller me trouver un Doku en janvier, un Musa qui brille à Leipzig… Quel contrat pour Doku (court ou long) ? Tu peux lui donner un contrat de quatre ans. Godts ne va pas faire cinq ans au PSG, tu ne sais pas à quel niveau Doué et Kvara vont revenir. Si pendant un an et demi, ils ne retrouvent pas leur niveau, tu dois avoir un joueur fort » explique le chroniqueur de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.

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« Quand Kvaratskhelia est arrivé à Paris, il y avait Barcola et pour autant, il est venu pour le long terme. Un joueur comme Barcola même avec ses défauts sur un match comme mercredi (PSG-Rome) je le prend cent-mille fois » estime Walid Acherchour, convaincu que le Paris Saint-Germain doit frapper très fort avec une recrue de gros calibre cet hiver. Reste maintenant à voir si cette vision sera partagée par Luis Campos et surtout par Luis Enrique, qui ne souhaite pas se précipiter et qui veut pour le moment donner sa chance à Mayulu, Akliouche, Torres ou encore Godts.