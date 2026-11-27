PSG : Remplacer Chevalier, un gardien à 40 ME fait l’unanimité
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Tellement tu t'en tapes tu te sens obligé de venir commenter et comme une merde à chaque fois
Commence déjà par parler correctement français on parlera ensuite avant que tu ne donnes des leçons aux autres !
Ben oui, nous sommes les champions des taxes et impots en tous genres !!!! Ca finit par compter dans les déficits cumulés !!
Toi t y connais que dalle mon grand.... Fonseca devait rester d'après tes infos... Genesio ne signera jamais chez les sardines.... ET quand l'OL perd ou ne gagne pas, tu sors systématiquement toutes les excuses possibles... Donc je réitére, le milieu n'est pas bon techniquement, ca se projette pas, ca ronronne, ca prends aucun risque.... Ca ne casse aucune ligne par la passe ETC....
le reproche est a faire a l'entraineur qui les fait jouer en meme temps. On a 5 ttitulaires blessés et on e met encore 5 sur le banc, ça se saurait si on avait 2 equipes capables de jouer l'europaleage Dans ce principe de championnat coupe d'europe, il faut assurer avec son equipe type contre les présumés plus faibles et faire tourner si il y a besoin contre les gros pour les jeunes Himbert a du potentiel Merah est deja tres fort pour son age Kango sera un bon joueur de devoir Nartey sera bon dans 2 ans Duranville un mystere En revanche Boudache ne progressera jamais, (trop deficient en technique, intelligence, physique, clairevoyance, impact...meme la vitesse c'est limite)
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15