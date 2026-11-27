Il va y avoir du changement sur le banc de touche du PSG cet hiver, car Lucas Chevalier veut partir. Paris a dit oui, à condition de trouver son remplaçant au mois de janvier.

Lassé d’être sur le banc de touche à chaque rencontre, Lucas Chevalier a annoncé à ses dirigeants son intention de changer de club. L’ancien du LOSC, qui pensait bien vivre un conte de fées au PSG en remplaçant Gianluigi Donnarumma, n’a pas donné satisfaction à Luis Enrique et en a tout de suite payé le prix. Il ne joue désormais plus du tout, et sa décision de partir est acceptée, à condition que Paris trouve un remplaçant en premier lieu.

Verbruggen monte en flèche avec Brighton

On a l'impression que le PSG cherche forcément un gardien très bon au pied avant tout, mais ce n'est pas vrai dans les faits. Chevalier et Safonov étaient surtout très bons sur leur ligne. Le jeu au pied, ça s'apprend ensuite. Safonov ne faisait pas du tout ce qu'il fait désormais », fait ainsi savoir Data Scout, qui donne le nom du gardien qui a le profil parfait pour venir au PSG cet hiver. Selon L’Equipe, Luis Campos a déjà une liste de 5 à 6 gardiens de but pour remplacer Chevalier, preuve que le PSG s’est préparé à toute éventualité. Pour Data Scout, compte spécialisé sur le recrutement qui alimente notamment les joueurs, les agents et les clubs en période de mercato , le profil de l’heureux élu est assez facile à faire. «», fait ainsi savoir Data Scout, qui donne le nom du gardien qui a le profil parfait pour venir au PSG cet hiver.

Il s’agit de Bart Verbruggen, dernier rempart très efficace de Brighton, et désormais international néerlandais. A 24 ans, il se révèle cette saison et a fait de son équipe l’une des plus solides de Premier League . Sa valeur marchande est de 40 millions d’euros et correspond à l’enveloppe prévue par le PSG, même s’il n’est jamais facile de faire craquer une formation de Premier League. D’autres noms comme Konstantinos Tzolakis (24 ans, Hull City), Dennis Seimen (20 ans, Stuttgart) ou Maarten Vandevoordt (24 ans, Leipzig) sont aussi cités. Recruter en France reste aussi une éventualité, où Robin Risser (Lens) et Guillaume Restes (Toulouse) ont des qualités qui plaisent au double champion d’Europe.

Cela devrait en tout cas bouger à ce poste au PSG au mois de janvier, c’est du moins ce que Lucas Chevalier espère vivement.