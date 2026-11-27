Recruté pour 7 millions d’euros en provenance de Brondby il y a tout juste un an, Noah Nartey peine terriblement à s’imposer à l’OL. Le Danois a encore livré un match frustrant contre Lillestrom ce jeudi (0-0).

Il y a tout juste un an, l’Olympique Lyonnais pensait réaliser une très belle affaire sur le marché des transferts avec la signature du prometteur Noah Nartey. L’international espoirs danois de 21 ans avait d’ailleurs réussi de belles performances lors de ses premiers matchs dans la capitale des Gaules. Le soufflet est vite retombé, Paulo Fonseca ne le considérant pas comme un titulaire dans les grands rendez-vous.

Remplaçant depuis le début de la saison, le natif de Bagsværd était lancé dans le onze de départ par Carlos Vicens pour la réception de Lillestrom ce jeudi soir lors de la 5e journée d’Europa League. Une fois n’est pas coutume, Noah Nartey n’a pas brillé. Et cela commence à faire beaucoup pour Le Progrès, qui a de nouveau ciblé les manques dans le jeu du milieu de terrain d’1m80.

« Côté individualités, si l’OL a été un peu plus saignant côté droit, le jeu a pourtant davantage penché à gauche en première période, malgré l’important déchet de Duranville (13 pertes sur 43 ballons touchés), qui donne parfois le sentiment de jouer des duels davantage pour placer des grigris que véritablement dépasser son vis-à-vis. Et si la production de Noah Nartey n’a pas été si affligeante, au regard de ses 5 récupérations ou de sa majorité de duels gagnés, quelle frustration de le voir autant s’effacer dès que le jeu se durcit ou qu’il faut davantage jouer des coudes » regrette le quotidien régional, qui attend beaucoup plus de joueurs prometteurs tels que Duranville et Nartey.

Deux jeunes éléments que Carlos Vicens va devoir faire progresser à l’Olympique Lyonnais dans les mois à venir. Cela est d’autant plus crucial concernant Nartey que l’OL est toujours privé de Tyler Morton et manque de solutions au milieu de terrain pour accompagner Tolisso, tant des joueurs comme Bidstrup, Tessmann ou Merah peuvent eux aussi se montrer irréguliers.