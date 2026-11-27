OL : 7 ME pour ça, Le Progrès n’en peut plus
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Chaque joueur qui performe sera susceptible de partir. On le sait.
Il est ultra dogmatique mais pas débile non plus il sait adapter son attitude. On se rappelle que le management avait changé juste avant que la rébellion éclate avec les joueurs à l'époque avant le 1er sacre LDC. Il a vu que Godts / Akliouche / Dembouze à 50% ça marche pas même contre un adversaire abordable comme la Roma. Donc oui je vois un renfort arriver cet hiver en attaque, peu importe le format.
Le prix moyen des billets pour voir vos match est largement le plus élevé de France. Ceci élimine les classes les plus populaires. Mais je dis pas que le plan leproux n'a pas été efficace à la base, même s'il a tué l'âme du club pendant un temps.
OUI tu as raison, quelle belle journée Lyon qui ne sait pas battre un club de niveau L3 Français! c'est magnifique Cela fait plaisir, bémol dommage qu' il n' y a pas eu de cartes rouges ou de blessures pour les Lyonnais pour encore les affaiblir davantage
Comme Lyon - Paris - Lille et bien d'autres villes
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15