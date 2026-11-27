La chute du Stade Rennais est sans fin, et Franck Haise n'est même pas certain d'être sur le banc dimanche à Toulouse. Des dirigeants pourraient sauter dans la foulée.

Transparent à Nimègue, le Stade Rennais n’en finit plus de décevoir. Franck Haise semble clairement avoir été lâché par certains cadres, notamment défensifs, ce qui plombe bien évidemment les résultats de la formation bretonne. Le crash est tout proche selon Ouest-France, qui confirme que plusieurs joueurs ne sont plus dans le train Franck Haise depuis désormais quelques temps.

« Franck Haise est apparu sans solutions, assez désemparé, à l’image de ses joueurs qui ont navigué entre passivité et fiasco technique. Ils sont loin d’être irréprochables, mais certains nourriraient depuis plusieurs semaines des doutes au sujet du travail effectué », a livré le quotidien régional, pour qui la seule chose qui peut sauver Franck Haise pour le moment, c’est le fait que Rennes joue dès ce dimanche à Toulouse, et que le temps est donc compté pour un changement d’entraîneur.

Ce vendredi, les dirigeants réfléchissent néanmoins déjà à un changement d’entraineur express. Sébastien Tambouret, entraineur de la réserve, pourrait de nouveau être sollicité pour parer à l’urgence et s’occuper de l’équipe première comme il l’avait fait quand Habib Beye avait été limogé. Pour le plus long terme, le nom de Pierre Sage est évoqué dans les coulisses, même si cela n’en est à qu’à ses débuts.

Les propriétaires du Stade Rennais vont eux aussi avoir leur mot à dire, eux qui avaient approuvé la prolongation de Franck Haise en juillet dernier, alors qu’il n’y avait pas forcément d’urgence à cela. En tout cas, l’entraineur rennais, mais aussi ses supérieurs pour ce mercato très peu convaincant et l’ambiance tendue au sein du club, semblent plus que jamais sur un siège éjectable. Il reste à savoir si Haise sera aux commandes du match de dimanche à Toulouse, pour un dernier tour de piste.