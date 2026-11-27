OM-Levski dégénère, les supporters français accusent
Laurent Nunez et la France s'indignent
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Comment savoir les billets peuvent être achetés par n'importe qui, dans le but de troubler et provoquer le club de Marseille, qui peut dire que ce ne sont pas des supporters de clubs adverses ennemis à Marseille dans le but de nuire
Bizarre une équipe de foot salle corse nationale, c'est fait roué de coups à Marseille. La presse en parle aujourd'hui sur les chaînes nationales. Et le bus de l'OL l'année dernière. Les Supporters de l'OM, et une grande majorité de Marseillais ne sont que des voyous.
Chaque joueur qui performe sera susceptible de partir. On le sait.
Il est ultra dogmatique mais pas débile non plus il sait adapter son attitude. On se rappelle que le management avait changé juste avant que la rébellion éclate avec les joueurs à l'époque avant le 1er sacre LDC. Il a vu que Godts / Akliouche / Dembouze à 50% ça marche pas même contre un adversaire abordable comme la Roma. Donc oui je vois un renfort arriver cet hiver en attaque, peu importe le format.
Le prix moyen des billets pour voir vos match est largement le plus élevé de France. Ceci élimine les classes les plus populaires. Mais je dis pas que le plan leproux n'a pas été efficace à la base, même s'il a tué l'âme du club pendant un temps.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
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|6
|3
|2
|14
|8
|6
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|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
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|12
|7
|17
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|4
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|17
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|5
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|22
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|18
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|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
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|5
|4
|15
|21
|-6
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|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15