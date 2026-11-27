La France ne sait plus accueillir de supporters adverses, dénonce l'association des supporters, pour qui la gestion de ce OM-Levski démontre bien à quel point le problème est mal géré en France.

Les dirigeants politiques de la France et de la Bulgarie ont fait part de leur indignation face aux scènes de violences à l’extérieur et à l’intérieur du stade Vélodrome, où se déroulait jeudi soir le match d’Europa League entre l’OM et le Levski Sofia. Aux provocations malheureusement habituelles, se sont ajoutées des affrontements directs dans le stade, signe que la sécurité n’avait clairement pas bien fait son travail alors que de nombreux Bulgares avaient trouvé place en latérales.

Laurent Nunez et la France s'indignent

Plusieurs blessés ont été déplorés, et l’UEFA va certainement taper très fort contre les deux clubs, mais surtout l’OM qui se devait d’accueillir ce match dans de bonnes conditions. « Les scènes de grave violence survenues hier soir au stade Vélodrome à Marseille, à l’occasion du match OM-Levski Sofia, sont inadmissibles et je les condamne avec la plus grande fermeté. Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de ces violences et des comportements incitant à la haine. Leurs auteurs, de part et d’autre, seront identifiés, interpellés et répondront de leurs actes », a promis Laurent Nunez, le ministre de l’Intérieur du gouvernement.

Ces violences déplorables auraient toutefois pu être évitées très facilement selon l’association nationale des supporters, pour qui la faute en revient totalement aux autorités françaises. Selon l’ANS, à force d’interdire les déplacements, les autorités ne savent plus gérer les supporters violents. « Il y a urgence pour l'État à apprendre à accueillir les supporters. Il n’y a pas d’encadrement efficace sans dialogue ni prévention: trop souvent, les incidents naissent d’erreurs d’organisation que les supporters avaient anticipées, sans être écoutés. Fixer des jauges déconnectées de la réalité, c’est se priver de cet outil et nourrir l’incompréhension et les tensions en tribunes », fait notamment savoir l’association des supporters, persuadée que la réduction du parcage des supporters du Levski Sofia à 500 places a provoqué un afflux de supporters bulgares dans les tribunes latérales. Un problème identifié rapidement sur les réseaux, mais qui n'a donné lieu à aucune modification de la gestion des supporters les heures qui ont précédé la rencontre.