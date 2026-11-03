Le PSG aidé pour battre le Barça, il accuse

Le FC Barcelone est mauvais perdant après sa défaite face au PSG en Ligue des Champions. Anthony Gordon estime que Paris est avantagé.

Rien de dramatique sur le plan comptable, mais le début de saison parfait du FC Barcelone a pris un sacré coup dans l’aile en deux matchs. Les Catalans ont été battus par le PSG sur le score de 4-2 dans une rencontre spectaculaire au Parc des Princes, avant de mordre la poussière à domicile dans le Clasico face au Real Madrid. Des revers qui démontrent que le Barça n’est pas encore aussi impérial, et a des faiblesses que ses adversaires, quand ils sont au niveau attendu, savent exploiter.

Mais pour Anthony Gordon, ces défaites ne sont pas vraiment digérées. En conférence de presse, l’attaquant anglais a montré les crocs. « Je ne pense pas qu’ils soient au-dessus de nous. Nous devons assumer la responsabilité des deux défaites parce que ce sont les deux plus grands matchs que nous avons joués jusqu’ici et nous avons perdu. Mais je ne pense pas qu’ils soient supérieurs », a tout d’abord fait savoir l’ancien joueur de Newcastle et Everton, qui a précisé sa pensée en ce qui concerne le PSG.

Trop facile pour le PSG de se reposer en Ligue 1

Pour Anthony Gordon, Paris a pu faire la différence contre le FC Barcelone en raison d’un calendrier favorable, et notamment le fait que Luis Enrique a le loisir de faire reposer ses meilleurs joueurs en championnat pour être prêt en Ligue des Champions. « Je pense que nous avons une équipe fantastique et que n’importe quel jour, nous pouvons battre n’importe qui. Sur ces deux matchs, celui contre le PSG doit être replacé dans son contexte : le week-end en championnat, ils ont fait tourner toute leur équipe. Nous n’avons pas eu ce privilège donc nous étions vraiment fatigués par le match. C’est normal, nous devons assumer mais je pense qu’ils ont bénéficié d’un énorme avantage à ce niveau-là », a déploré l’ailier anglais, qui prouve que le vestiaire barcelonais n’a pas du tout digéré cette défaite face au PSG, dans un match où sa responsabilité est directement engagée, puisque c’est sur au-dessus de sa tête que Lucas Hernandez a marqué le but décisif en seconde période.