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Ali Zarrak dépare, l'OM ne digère pas

Ali Zarrak dépare, l'OM ne digère pas

OM
parGuillaume Conte
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Stéphane Richard, qui souhaite diriger un OM apaisé et moins volcanique, n'a pas du tout aimé que Ali Zarrak s'attaque à Jean-Pierre Papin dans L'Equipe sans se soucier de l'image du club.
Ali Zarrak a décidé de régler ses comptes avec Jean-Pierre Papin, se confiant largement à L’Equipe pour dire tout le mal qu’il pensait de l’ancien joueur de l’OM, repassé au club comme entraineur de la réserve ces dernières années avant de partir. Cet automne, JPP avait notamment accusé sans le nommer l’ancien bras droit de Medhi Benatia d’avoir pourri la situation le concernant au sein du club marseillais. Ali Zarrak n’a pas tardé à répondre et a sorti les dossiers sur la légende de l’OM.
Et cette décision de prendre la parole de la sorte a fait hurler au sein du club phocéen. En effet, La Provence révèle ce mardi qu’Ali Zarrak n’a pas respecté le règlement en vigueur au club et n’a pas demandé l’autorisation de l’OM pour s’épancher dans les médias, comme c’est le cas pour de longues interviews, préparées de longue date et filmées. Il n’a pas prévenu l’OM de cet entretien, si ce n’est quelques heures avant la parution de celui-ci, ce qui était bien évidemment trop tard pour agir.
Un règlement de comptes très loin du cadre professionnel et surtout rempli d’attaques personnelles, voilà tout ce que ne voulait pas Stéphane Richard, qui espère au moins, à défaut de grandes ambitions, voir un club afficher un visage plus serein. « Alors que le climat est plutôt à l’apaisement depuis l’arrivée du trio Stéphane Richard-Grégory Lorenzi-Bruno Genesio, la sortie médiatique du responsable de la Pro2, et le déballage public au sujet d’un conflit personnel qui allait avec, n’a pas été bien accueillie par la direction », explique ainsi La Provence.
Pour le journal local, une sanction contre Ali Zarrak semble peu probable, et « une séparation ne semble pas d’actualité », mais le dirigeant responsable du groupe Pro 2, qui n’a pas que des amis au sein du club, a simplement reçu une remontrance de la part de l’OM au sujet de cette interview qui a beaucoup fait parler sur le Vieux Port.
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Derniers commentaires

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Vous vendez Fonseca en pleine saison pour prendre un entraineur qui prendra moins chère en salaire Sergio..... Tu le sais ca? TOUT LES LYONNAIS LE SAVENT!! Et toi tu crois que vous allez prendre Deschamps qui prends encore plus que Fonseca en salaire??? T'es vraiment un grand malade!!

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