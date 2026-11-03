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Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

OL
parGuillaume Conte
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Au moment où Paulo Fonseca quitte l'OL pour rejoindre le Sporting Portugal, Daniel Riolo estime que la faute revient intégralement au PSG de Nasser Al-Khelaïfi.
C’est l’information surprise de ce mois de novembre. Entraineur de l’Olympique Lyonnais solide à son poste, Paulo Fonseca a fait le forcing pour rejoindre le Sporting Portugal, son club de coeur. L’accord total est désormais imminent et l’un des grands clubs de notre championnat va perdre son entraineur en cours de saison, contre sa volonté initiale. C’était déjà arrivé l’an dernier, quand Strasbourg avait du laisser filer Liam Rosenior à Chelsea sans pouvoir dire un mot, en raison de sa relation économique biaisée avec le club londonien.
Le fait que l’OL ne soit pas capable de retenir un entraineur n’étonne en tout cas pas Daniel Riolo, pour qui la Ligue 1 ne fait plus rêver personne et sert simplement de fenêtre d’exposition pour les techniciens français ou étrangers. Et si la situation existe, c’est bien en raison de l’appauvrissement économique de notre championnat, lié à la mainmise du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a ruiné la Ligue 1 pour Daniel Riolo

« La Ligue 1 est devenue un paillasson, un bateau où tout le monde saute à la mer. Il faudrait chialer avec moi quand je pleure sur ce que fait le PSG aux droits de la Ligue 1. Je suis tout seul à hurler car vous défendez tous vos amis du PSG. Quand il fallait se battre pour tout ce qu’il s’est passé dans l’économie de notre football, il y avait personne. Il y a que moi qui hurle là-dessus. Et maintenant, vous faites les étonnés quand tout le monde se barre. J’en parle depuis des années, et vous vous réveillez maintenant, avec Paulo Fonseca qui va se barrer au Portugal. Tu te rends compte de la honte. Un entraineur à Lyon, il se barre au Portugal. Les Français font les prétentieux, au petit championnat portugais qu’on ne bat jamais, et nos entraineurs préfèrent aller bosser là-bas que chez nous, c’est la honte pour la Ligue 1. Personne ne dit rien sur la Ligue 1, sur ce qu’a fait le PSG là-dessus », a enragé le journaliste de RMC au sein de l’After Foot.
De quoi lancer le débat sur la santé financière du football français, dont les clubs, à part le PSG, ne peuvent jamais dire non à une offre venue de l’étranger, que ce soit pour une jeune joueur, un élément confirmé ou même ses entraineurs désormais.
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Derniers commentaires

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Vous vendez Fonseca en pleine saison pour prendre un entraineur qui prendra moins chère en salaire Sergio..... Tu le sais ca? TOUT LES LYONNAIS LE SAVENT!! Et toi tu crois que vous allez prendre Deschamps qui prends encore plus que Fonseca en salaire??? T'es vraiment un grand malade!!

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