OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

L'OL reste étrangement silencieux alors que son entraineur est sur le départ et a dit au revoir à ses joueurs. Une position qui dérange, et les boss du clubs sont accusés de manquer de poigne.

L’Olympique Lyonnais pensait avoir tout connu ces dernières années avec le rachat du club par John Textor, sa ruine par l’homme d’affaire américain et sa difficile reconstruction sous l’ère Michele Kang. Mais selon les spécialistes du club rhodanien, pour la première fois de son histoire, l’OL va perdre son entraineur en cours de saison car Paulo Fonseca veut rejoindre un autre club. Une vraie claque au projet sportif, axé sur l’entraineur portugais qui n’a pas pu refuser l’offre de son club de coeur : le Sporting Portugal.

Une prise de parole au timing risqué

Et pendant ce temps, l’OL reste totalement muet sur le sujet. Alors que les discussions se finalisent pour libérer Paulo Fonseca, le club rhodanien se fait discret, lui qui est si prompt à communiquer sur les réseaux ou devant les micros habituellement. Seul Matthieu Louis-Jean était visiblement au Groupama Stadium ce dimanche, et le silence radio a tout de même été de mise.

Une position qui dérange Nicolas Puydebois, ancien joueur du club désormais consultant, et pour qui Michael Gerlinger et Michele Kang auraient du prendre la parole pour faire connaitre la position de l’OL, et montrer que ce changement majeur était maîtrisé à Lyon. « Matthieu Louis-Jean travaille bien, a des critères de recherche précis (mentalité, intégration, les aspects tactiques et techniques) et trouve de bonnes pioches. Il y aura des erreurs, car tout le monde en fait, mais aujourd'hui, ses résultats sont positifs. En revanche, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que dimanche, aucun cadre de la direction ne se soit exprimé. Ils n'étaient pas là, hormis Matthieu Louis-Jean, mais je ne sais pas si c'était à lui de parler. Personne n'est venu défendre le club. Selon moi, il fallait occuper l'espace médiatique à ce moment-là », a souligné le consultant de l’émission Tant qu’il y aura des Gones.

Il suffit pourtant de voir comment Paulo Fonseca a eu du mal à se dépêtrer des questions de la presse pour voir que la situation n’était pas encore suffisamment claire pour une prise de parole ferme. Ce sera certainement le cas dans les prochaines heures, alors que la finalisation du « transfert » de Paulo Fonseca est désormais considérée comme imminente.