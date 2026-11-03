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OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

OL
parGuillaume Conte
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L'OL reste étrangement silencieux alors que son entraineur est sur le départ et a dit au revoir à ses joueurs. Une position qui dérange, et les boss du clubs sont accusés de manquer de poigne.
L’Olympique Lyonnais pensait avoir tout connu ces dernières années avec le rachat du club par John Textor, sa ruine par l’homme d’affaire américain et sa difficile reconstruction sous l’ère Michele Kang. Mais selon les spécialistes du club rhodanien, pour la première fois de son histoire, l’OL va perdre son entraineur en cours de saison car Paulo Fonseca veut rejoindre un autre club. Une vraie claque au projet sportif, axé sur l’entraineur portugais qui n’a pas pu refuser l’offre de son club de coeur : le Sporting Portugal.

Une prise de parole au timing risqué

Et pendant ce temps, l’OL reste totalement muet sur le sujet. Alors que les discussions se finalisent pour libérer Paulo Fonseca, le club rhodanien se fait discret, lui qui est si prompt à communiquer sur les réseaux ou devant les micros habituellement. Seul Matthieu Louis-Jean était visiblement au Groupama Stadium ce dimanche, et le silence radio a tout de même été de mise.

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Une position qui dérange Nicolas Puydebois, ancien joueur du club désormais consultant, et pour qui Michael Gerlinger et Michele Kang auraient du prendre la parole pour faire connaitre la position de l’OL, et montrer que ce changement majeur était maîtrisé à Lyon. « Matthieu Louis-Jean travaille bien, a des critères de recherche précis (mentalité, intégration, les aspects tactiques et techniques) et trouve de bonnes pioches. Il y aura des erreurs, car tout le monde en fait, mais aujourd'hui, ses résultats sont positifs. En revanche, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que dimanche, aucun cadre de la direction ne se soit exprimé. Ils n'étaient pas là, hormis Matthieu Louis-Jean, mais je ne sais pas si c'était à lui de parler. Personne n'est venu défendre le club. Selon moi, il fallait occuper l'espace médiatique à ce moment-là », a souligné le consultant de l’émission Tant qu’il y aura des Gones.
Il suffit pourtant de voir comment Paulo Fonseca a eu du mal à se dépêtrer des questions de la presse pour voir que la situation n’était pas encore suffisamment claire pour une prise de parole ferme. Ce sera certainement le cas dans les prochaines heures, alors que la finalisation du « transfert » de Paulo Fonseca est désormais considérée comme imminente.
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Derniers commentaires

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

Ligue 1

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