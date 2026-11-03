Aller au contenu
West Ham vire Nuno Espirito Santos (officiel)

West Ham vire Nuno Espirito Santos (officiel)

Premier League
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Relégué en Championship, West Ham n’arrive pas à accrocher les premières places et la dernière défaite à domicile face à West Brom met déjà les Hammers à six points du leader, Middlesbrough. Le club londonien a décidé de se séparer de Nuno Espirito Santos, qui avait gardé son poste malgré la relégation de West Ham.
Articles Recommandés
Psg Barcola Pour 125 Me Il Applaudit Liverpool
PSG

PSG : Barcola pour 125 ME, il applaudit Liverpool

Vente Du Fc Nantes La Dncg Na Pas Pu Dire Non
FC Nantes

Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non

Droits Tv La Lfp Lance Officiellement Son Appel Doffres
TV

Droits TV : La LFP lance officiellement son appel d'offres

Om Il Explose Totalement Et Va Rapporter Zero Euro
OM

OM : Il explose totalement, et va rapporter zéro euro

Fil Info

PSG : Barcola pour 125 ME, il applaudit Liverpool
Vente du FC Nantes : La DNCG n’a pas pu dire non
Droits TV : La LFP lance officiellement son appel d'offres
OM : Il explose totalement, et va rapporter zéro euro
Kroupi au PSG le 1er janvier, Luis Enrique dit oui
Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL
EdF : La France maltraite Griezmann, il a honte
Genesio sort un plan anti-panique pour sauver l'OM
OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Derniers commentaires

Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL

Sergio... tu sais lire ou pas?? Je serai trop heureux de voir cet entraineur que je hais dans votre club.... j'ai toujours detesté le Deschamps coach donc la franchement t'es a cote de la plaque une fois de plus

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

ah ok, c'est de notre faute..... OK OK

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Didier Deschamps à l'OL ?

Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL

Tu enragerais de voir débarquer Didier Deschamps à l'OL. Mdr

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

arreter juste de lui donner du gaz

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading