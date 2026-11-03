West Ham vire Nuno Espirito Santos (officiel)

Relégué en Championship, West Ham n’arrive pas à accrocher les premières places et la dernière défaite à domicile face à West Brom met déjà les Hammers à six points du leader, Middlesbrough. Le club londonien a décidé de se séparer de Nuno Espirito Santos, qui avait gardé son poste malgré la relégation de West Ham.