West Ham vire Nuno Espirito Santos (officiel)
Relégué en Championship, West Ham n’arrive pas à accrocher les premières places et la dernière défaite à domicile face à West Brom met déjà les Hammers à six points du leader, Middlesbrough. Le club londonien a décidé de se séparer de Nuno Espirito Santos, qui avait gardé son poste malgré la relégation de West Ham.
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Derniers commentaires
Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL
Sergio... tu sais lire ou pas?? Je serai trop heureux de voir cet entraineur que je hais dans votre club.... j'ai toujours detesté le Deschamps coach donc la franchement t'es a cote de la plaque une fois de plus
Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort
ah ok, c'est de notre faute..... OK OK
Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B
Didier Deschamps à l'OL ?
Un Français pousse Pierre Sage vers l’OL
Tu enragerais de voir débarquer Didier Deschamps à l'OL. Mdr
Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort
arreter juste de lui donner du gaz
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
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|6
|6
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|7
|15
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|8
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|9
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|4
|3
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|3
|1
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|-2
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|3
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|2
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|5
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|16
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|7
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|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11