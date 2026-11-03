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Brest offre un buteur à la France de Zidane

Brest offre un buteur à la France de Zidane

Equipe de France
parGuillaume Conte
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En feu avec Brest, Ludovic Ajorque est poussé par son entraineur à donner un coup de main à l'équipe de France dans un rôle que recherche Zinedine Zidane.
Après avoir tenté le coup avec Esteban Lepaul, Zinedine Zidane va-t-il à nouveau se pencher sur la Ligue 1 pour trouver son futur avant-centre ? L’expérience avec le joueur rennais a été assez peu satisfaisante, puisque malgré un bon temps de jeu, le meilleur buteur de la Ligue 1 de la saison passée a semblé un peu perdu sur le terrain. Blessé même s’il est sur le retour, peut-être ce mercredi contre l’Olympiakos, Lepaul pourrait laisser sa place à un autre attaquant en forme : Ludovic Ajorque.
Très en jambes à 32 ans, l’ancienne gâchette du RC Strasbourg s’éclate désormais avec Brest, dont il est le finisseur en chef. Il a déjà inscrit quatre buts cette saison. Même après une chute, même sur son mauvais pied, le Réunionnais a marqué le but décisif de la victoire dans le derby contre Lorient ce lundi soir. Sa très bonne forme arrive au meilleur moment, alors que son nom est murmuré pour faire partie de la liste que dévoilera Zinedine Zidane ce vendredi 6 novembre.
Son entraineur, Julien Lachuer, ne serait en tout cas pas surpris et assure qu’Ajorque rendra bien des services à l’équipe de France s’il était appelé. « On a des très grands joueurs en France, Ludo en fait partie. On a un super sélectionneur, il faut lui faire confiance. S'il a besoin de lui, il va répondre présent. Ludo est un joueur qui rend meilleur le collectif, il a cette science du jeu, ce sens du collectif. Si le sélectionneur a besoin d'avoir une présence, quelqu'un qui attire le ballon et qui rend peut-être aussi meilleur les autres, eh bien il est disponible », a résumé l’entraineur du Stade Brestois, qui sait que ce genre de profil d’attaquant qui se sacrifie pour le collectif est souvent recherché par les entraineurs. C’est aussi pour cela que Didier Deschamps avait fait appel à un joueur comme Jean-Philippe Mateta à la fin de son mandat, avec parfois une réelle utilité en fonction des adversaires et des besoins.
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Derniers commentaires

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

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