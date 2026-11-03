Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

Percuté de plein fouet par une sortie extrêmement dangereuse du gardien d’Andorra FC en deuxième division espagnole, Jésus de Miguel est décédé des suites de ce choc, a fait savoir son club de Tenerife.

Son était jugé préoccupant à son arrivée aux urgences lundi soir s'est aggravé dans la nuit de lundi à mardi, pour se conclure malheureusement par son décès constaté ce mardi matin à 08h00.

« Déchirés par la douleur, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife communique le tragique décès, ce mardi 3 novembre 2026, à 8 heures, de Jesús de Miguel Alameda. Il n’y a pas de mots de consolation ; il n’y a absolument rien qui puisse atténuer ce sentiment empli de tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille désemparée, de ses proches, de tout le tinerfeñismo qui pleure aujourd’hui ce cruel dénouement. La famille de Jesús de Miguel remercie pour chacune des marques de soutien reçues, et demande de tout cœur le plus grand respect pour sa vie privée, en ces moments terribles », a fait savoir le CD Tenerife, qui voit un joueur de 30 ans perdre la vie après avoir subi une faute terrible ce lundi dans le match contre Andorra FC.

Le gardien adverse, Owono, avait été immédiatement expulsé. Les soigneurs étaient intervenus immédiatement alors que le joueur espagnol avait fait un premier arrêt cardiaque sur le terrain, avant de pouvoir reprendre sa respiration et être emmené à l'hôpital de toute urgence dans un état stable mais jugé grave. Mais des séquelles neurologiques graves sont apparues, remettant en cause son pronostic vital jusqu'à l'annonce de son tragique décès.