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Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

Liga
parGuillaume Conte
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Percuté de plein fouet par une sortie extrêmement dangereuse du gardien d’Andorra FC en deuxième division espagnole, Jésus de Miguel est décédé des suites de ce choc, a fait savoir son club de Tenerife.
Son était jugé préoccupant à son arrivée aux urgences lundi soir s'est aggravé dans la nuit de lundi à mardi, pour se conclure malheureusement par son décès constaté ce mardi matin à 08h00.
« Déchirés par la douleur, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife communique le tragique décès, ce mardi 3 novembre 2026, à 8 heures, de Jesús de Miguel Alameda. Il n’y a pas de mots de consolation ; il n’y a absolument rien qui puisse atténuer ce sentiment empli de tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille désemparée, de ses proches, de tout le tinerfeñismo qui pleure aujourd’hui ce cruel dénouement. La famille de Jesús de Miguel remercie pour chacune des marques de soutien reçues, et demande de tout cœur le plus grand respect pour sa vie privée, en ces moments terribles », a fait savoir le CD Tenerife, qui voit un joueur de 30 ans perdre la vie après avoir subi une faute terrible ce lundi dans le match contre Andorra FC.
Le gardien adverse, Owono, avait été immédiatement expulsé. Les soigneurs étaient intervenus immédiatement alors que le joueur espagnol avait fait un premier arrêt cardiaque sur le terrain, avant de pouvoir reprendre sa respiration et être emmené à l'hôpital de toute urgence dans un état stable mais jugé grave. Mais des séquelles neurologiques graves sont apparues, remettant en cause son pronostic vital jusqu'à l'annonce de son tragique décès.
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Derniers commentaires

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Vous vendez Fonseca en pleine saison pour prendre un entraineur qui prendra moins chère en salaire Sergio..... Tu le sais ca? TOUT LES LYONNAIS LE SAVENT!! Et toi tu crois que vous allez prendre Deschamps qui prends encore plus que Fonseca en salaire??? T'es vraiment un grand malade!!

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Toi tu es de pire en pire. Le mec ne peut pas blairer l'OL et il viendrait entrainer le club ? Tu es marseillais et tu souhaites faire rentrer le loup dans la bergerie toi ...

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

De toute façon notre avis importe peu , je suis certain que la direction sait déjà ce qu'elle va faire. Pourvu que l'objectif soit atteint , le podiummmmmm

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