Barcelone vend Baldé et contacte le PSG

Le FC Barcelone souhaite profiter de la forte valeur marchande d’Alejandro Baldé pour se séparer du latéral gauche espagnol cet hiver. Un départ nécessaire pour ensuite investir sur un défenseur central de haut niveau.

Plombé par les pépins physiques, Alejandro Baldé vit un début de saison très compliqué avec le FC Barcelone. Le latéral gauche catalan de 23 ans n’a disputé que 3 matchs de Liga cette saison (0 titularisation). Un départ cet hiver est plus que jamais à l’ordre du jour pour celui qui compte 7 sélections avec l’Espagne. Une tendance confirmée par le Mundo Deportivo, qui affirme que le Barça est « prêt à examiner » la moindre offre pour son défenseur. Ce dernier a la cote en Premier League, où Manchester United envisage sérieusement de soumettre une offre pour recruter Alejandro Balde.

L’idée du Barça est de tirer un profit maximal de la vente de son défenseur avant qu’il ne soit trop tard, l’Espagnol arrivant en fin de contrat en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à hauteur de 40 millions d’euros, de quoi espérer une belle vente pour la direction catalane. Selon le site Fichajes, l’objectif des Catalans est de vendre Balde pour ensuite financer -en partie- le recrutement d’un très gros défenseur central. Alessandro Bastoni ou encore Josko Gvardiol sont cités par la presse espagnole, tout comme Willian Pacho