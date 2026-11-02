Aller au contenu
Barcelone vend Baldé et contacte le PSG

Barcelone vend Baldé et contacte le PSG

Liga
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le FC Barcelone souhaite profiter de la forte valeur marchande d’Alejandro Baldé pour se séparer du latéral gauche espagnol cet hiver. Un départ nécessaire pour ensuite investir sur un défenseur central de haut niveau.
Plombé par les pépins physiques, Alejandro Baldé vit un début de saison très compliqué avec le FC Barcelone. Le latéral gauche catalan de 23 ans n’a disputé que 3 matchs de Liga cette saison (0 titularisation). Un départ cet hiver est plus que jamais à l’ordre du jour pour celui qui compte 7 sélections avec l’Espagne. Une tendance confirmée par le Mundo Deportivo, qui affirme que le Barça est « prêt à examiner » la moindre offre pour son défenseur. Ce dernier a la cote en Premier League, où Manchester United envisage sérieusement de soumettre une offre pour recruter Alejandro Balde.
L’idée du Barça est de tirer un profit maximal de la vente de son défenseur avant qu’il ne soit trop tard, l’Espagnol arrivant en fin de contrat en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à hauteur de 40 millions d’euros, de quoi espérer une belle vente pour la direction catalane. Selon le site Fichajes, l’objectif des Catalans est de vendre Balde pour ensuite financer -en partie- le recrutement d’un très gros défenseur central. Alessandro Bastoni ou encore Josko Gvardiol sont cités par la presse espagnole, tout comme Willian Pacho.

Lire aussi

PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refusePSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse
Le transfert du défenseur du Paris Saint-Germain semble improbable pour ne pas dire impossible, mais la piste est tout de même étudiée par le champion d’Espagne en titre selon la source. Reste maintenant à voir si le défenseur équatorien du PSG ouvrira la porte à un départ de la capitale française, ce dont on ne peut évidemment pas croire du côté des supporters parisiens. D’autant que Willian Pacho a récemment prolongé à Paris, étendant son contrat jusqu’en 2031. Il faudra sortir près de 100 millions d’euros pour faire vaciller le PSG, pas du tout dans l’optique de se séparer de son meilleur défenseur.
Articles Recommandés
Apres Mikautadze Lol Est Sans Pitie Pour Fonseca
OL

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Pour Une Fois Kylian Mbappe Sest Sous Estime
Kylian Mbappé

Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé

Edf Guillaume Restes Na Pas Le Niveau Barthez Deja Critique
Equipe de France

EdF : Guillaume Restes n'a pas le niveau, Barthez déjà critiqué

Non Au Psg Abde Ezzalzouli Prefere Le Betis Seville
PSG

Non au PSG, Abde Ezzalzouli préfère le Betis Séville

Fil Info

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca
Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé
EdF : Guillaume Restes n'a pas le niveau, Barthez déjà critiqué
Non au PSG, Abde Ezzalzouli préfère le Betis Séville
OM : Greenwood regrette terriblement son départ
EdF : Thauvin dans la liste, Zidane va craquer
Carlos Vicens nommé coach de l'OL dans les 72 heures ?
Un international allemand se mêle du mercato du PSG
L'OM a enfin un gardien, La Provence hallucine

Derniers commentaires

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Kang n'investit pas dans notre club, on ne sait pas ce qu'elle fout la, elle ne communique pas, elle ne donne pas sa vision pour l'ol elle est en train de vider le stade, elle vend tous les meilleurs éléments dès qu'ils ont la moindre valeur, elle est même prendre à vendre son coach, l'arbre qui cachait la forêt. Il va durer jusqu'a quand le totem d'immunité

EdF : Thauvin dans la liste, Zidane va craquer

Apparemment il viendrait avec Steve Savidant et David Trézéguet.

OL : Retour de Pierre Sage, la décision est prise

Leogets, junisback , sur un autre article sur l'OL ce matin

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Bla-bla-bla

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

ah d'accord... mais bizarrement j'ai pas vu ton avis tout court sur le sujet.... Mais parce que par posture, tu vas défendre mordicus la direction, quoi qu il arrive...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading