Un international allemand se mêle du mercato du PSG

Le PSG a été interpellé sur le recrutement d'Ibrahim Maza, qui brille en Bundesliga. A tel point que ses adversaires veulent voir Luis Campos le recruter cet hiver.

Le Paris SG recrutera-t-il un joueur offensif cet hiver pour compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia ? A l’heure actuelle, sans le Géorgien, le club de la capitale marche toujours sur l’eau en Ligue des Champions comme en Ligue 1, et n’a donc pas de souci à se faire de ce côté-là. Il n’y a en tout cas pas d’urgence, mais ce serait mal connaitre Luis Campos que de penser qu’il ne regarde pas pour d’éventuelles recrues dans ce secteur de jeu.

Et s’il avait besoin d’un éclaireur, le directeur sportif portugais peut compter sur Deniz Undav. L’international allemand, présent l’été dernier à la Coupe du monde aux Etats-Unis, est visiblement tombé sous le charme d’un de ses adversaires. Lors du dernier match entre son équipe de Stuttgart et celle du Bayer Leverkusen, il s’est laissé aller à une confidence rapportée par Bild à l’issue de la rencontre.

Impressionné par la performance et les qualités d’Ibrahim Maza, l’attaquant allemand a interpellé l’Algérien au moment de rentrer dans les vestiaires : « Va à Paris, mon pote, je ne veux plus jouer contre toi ! ». Un conseil en forme de compliment, que Undav a ensuite réitéré devant les caméras de télévision de Sky Deutschland. « Avec Maza, Leverkusen tient un joueur exceptionnel. Il crée des espaces et gagne ses duels », a confirmé le joueur de Stuttgart, qui a bien sûr rebondi sur les rumeurs faisant état de l’intérêt du PSG pour Ibrahim Maza.