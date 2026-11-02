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Un international allemand se mêle du mercato du PSG

Un international allemand se mêle du mercato du PSG

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG a été interpellé sur le recrutement d'Ibrahim Maza, qui brille en Bundesliga. A tel point que ses adversaires veulent voir Luis Campos le recruter cet hiver.
Le Paris SG recrutera-t-il un joueur offensif cet hiver pour compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia ? A l’heure actuelle, sans le Géorgien, le club de la capitale marche toujours sur l’eau en Ligue des Champions comme en Ligue 1, et n’a donc pas de souci à se faire de ce côté-là. Il n’y a en tout cas pas d’urgence, mais ce serait mal connaitre Luis Campos que de penser qu’il ne regarde pas pour d’éventuelles recrues dans ce secteur de jeu.
Et s’il avait besoin d’un éclaireur, le directeur sportif portugais peut compter sur Deniz Undav. L’international allemand, présent l’été dernier à la Coupe du monde aux Etats-Unis, est visiblement tombé sous le charme d’un de ses adversaires. Lors du dernier match entre son équipe de Stuttgart et celle du Bayer Leverkusen, il s’est laissé aller à une confidence rapportée par Bild à l’issue de la rencontre.
Impressionné par la performance et les qualités d’Ibrahim Maza, l’attaquant allemand a interpellé l’Algérien au moment de rentrer dans les vestiaires : « Va à Paris, mon pote, je ne veux plus jouer contre toi ! ». Un conseil en forme de compliment, que Undav a ensuite réitéré devant les caméras de télévision de Sky Deutschland. « Avec Maza, Leverkusen tient un joueur exceptionnel. Il crée des espaces et gagne ses duels », a confirmé le joueur de Stuttgart, qui a bien sûr rebondi sur les rumeurs faisant état de l’intérêt du PSG pour Ibrahim Maza.
Un intérêt pour le moment non confirmé du côté du club parisien, même si la cote du joueur algérien commence à sérieusement monter à deux mois du mercato. Il y a un peu plus d’un an, le joueur formé au Hertha Berlin avait été transféré pour 12 millions d’euros. Et désormais, sa valeur a grimpé jusqu’à 50 millions d’euros, notamment en raison de son début de saison canon en Bundesliga, avec trois buts et deux passes décisives en 8 matchs sous le maillot du Bayer Leverkusen.
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exact. il connait les jeunes, les qualités des joueurs, les placements etc. l ol est dans un bonne dynanique, et pareil je trouve ça bete de tout gacher... apres il y a des imperatifs financiers qui sont toujours devant tout

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Oui, c’est une invention de toutes pièces, lancée et entretenue par les aigris anti-OL. À l’époque, toutes les statistiques démontraient clairement que Lyon n’était pas davantage avantagé que les autres clubs et que les penalties sifflés en faveur de l’OL n’étaient pas plus nombreux que pour les autres équipes de Ligue 1. Ça, ce sont des faits, pas une légende infondée qui n’aurait jamais dû exister.

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La pérennité d'un club, tu la gères a l'intersaison non?? Si tu dois encore gérer cet aspect une fois la saison commencé, c'est que t'as mal bossé cet été alors....

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